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Зеленський нагородив українських військових у Гостомелі

24 лютого 2024 14:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський нагородив українських військових у Гостомелі
Президент України Володимир Зеленський вручає військовому державну нагороду. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський зустрів у Гостомелі, що на Київщині, міжнародних політиків, які приїхали з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. Під час візиту глава держави також нагородив та візначив українських воїнів. 

Відповідне звернення президента опубліковано в його соцмережах

Про що сказав Зеленський під час зустрічі із західними партнерами

"Ми сильніше, ніж будь-яка геополітика. Єднання людей може зробити більше, ніж будь-який диктатор. А сміливість — звичайна народна сміливість — перегортає навіть такі сторінки історії, які, здавалося, ніколи не завершаться", — зазначив він.

Президент висловив вдячність президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, главі уряду Італії Джорджі Мелоні, премʼєр-міністру Бельгії Александру Де Кроо, премʼєр-міністру Канади Джастіну Трюдо, які прибули до Гостомелю. 

"Я дякую за кожен пакет підтримки, який допомагає нашим воїнам битись, а державі — зміцнюватись. Я дякую за кожне санкційне рішення проти Росії. І я дякую за кожен крок, який дає змогу наблизити справедливе завершення цієї війни", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ заявив, що пишається кожним і кожною, хто бореться з російським злом вже стільки часу.

Також ми повідомляли, що сьогодні до Києва прибула президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вирішила відвідати українську столицю з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. 

Крім того, до Києва прибули премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. 

Володимир Зеленський
нагорода
військові
політики
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війна в Україні
2 роки війни
Гостомель

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