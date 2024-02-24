Зеленський нагородив українських військових у Гостомелі

Президент України Володимир Зеленський вручає військовому державну нагороду. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрів у Гостомелі, що на Київщині, міжнародних політиків, які приїхали з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. Під час візиту глава держави також нагородив та візначив українських воїнів.

Відповідне звернення президента опубліковано в його соцмережах.

Про що сказав Зеленський під час зустрічі із західними партнерами

"Ми сильніше, ніж будь-яка геополітика. Єднання людей може зробити більше, ніж будь-який диктатор. А сміливість — звичайна народна сміливість — перегортає навіть такі сторінки історії, які, здавалося, ніколи не завершаться", — зазначив він.

Президент висловив вдячність президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, главі уряду Італії Джорджі Мелоні, премʼєр-міністру Бельгії Александру Де Кроо, премʼєр-міністру Канади Джастіну Трюдо, які прибули до Гостомелю.

"Я дякую за кожен пакет підтримки, який допомагає нашим воїнам битись, а державі — зміцнюватись. Я дякую за кожне санкційне рішення проти Росії. І я дякую за кожен крок, який дає змогу наблизити справедливе завершення цієї війни", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ заявив, що пишається кожним і кожною, хто бореться з російським злом вже стільки часу.

Також ми повідомляли, що сьогодні до Києва прибула президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вирішила відвідати українську столицю з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, до Києва прибули премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.