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Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

24 лютого 2024 08:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: twitter.com/vonderleyen
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва в суботу, 24 лютого. За її словами, Європа буде підтримувати Україну, поки вона не стане "остаточно вільною".

Про це вона повідомила у соцмережі Х.

Візит президентки Єврокомісії до Києва 24 лютого

"У Києві, щоб відзначити річницю 2-го року війни Росії проти України. І щоб відсвяткувати надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", — запевнила Урсула фон дер Ляєн. 

візит президентки єврокомісії до києва
Скриншот допису Урсули фон дер Ляєн з соцмережі X

Зазначимо, що 23 лютого стало відомо, що Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо відвідають Київ 24 лютого, повідомили у виданні "Інтерфакс-Україна".

"Урсула фон дер Ляєн і Александер де Кроо прибудуть у суботу до Києва, щоб іще раз підтвердити незмінну підтримку Європейського Союзу Україні, яка другий рік відбиває російську агресію", — зазначив співрозмовник журналістів. 

Нагадаємо, раніше в Європейській комісії повідомили, що не знають конкретних термінів щодо підготовки переговорів для вступу України до ЄС. Все залежатиме від того, скільки часу на це піде. 

Також Урсула фон дер Ляєн заявила, що планує йти на другий термін на посаду президента Єврокомісії. 

Київ
Єврокомісія
Урсула фон дер Ляєн
економіка
2 роки війни

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