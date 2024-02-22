Єврокомісія пояснила заяви Урсули фон дер Ляєн про затримку переговорів з Україною

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: euronews.com

У Європейській комісії заявили, що немає конкретних термінів для підготовки переговорної рамки для вступу України до Європейського Союзу. Терміни цього процесу залежатимуть від того, скільки часу це займе.

Про це повідомляє видання "Європейська правда" з посиланням на головного спікера Єврокомісії Еріка Маммера у четвер, 22 лютого.

Чому Єврокомісія затримує переговори з Україною

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустила, що переговорна база для України навряд чи буде завершена до часу європейських виборів на початку червня.

Маммер зазначив, що Урсула фон дер Ляєн використовувала вираз "на мою думку, найбільш ймовірно" (англійською "my best guess").

"Звичайно, ми працюємо над підготовкою переговорної рамки і її можуть презентувати, як тільки вона буде готова — або наступними тижнями, або пізніше. Тобто, точних певних дат немає", — повідомив Маммер.

Спікер додав, що переговорну рамку презентують, як вона буде готова, незалежно від того, коли вона буде готова.

Переговори України та ЄК щодо вступу до Євросоюзу

21 лютого Урсула фон дер Ляєн повідомила, що рамкова угода для переговорів про приєднання України до ЄС не буде готова до європейських виборів.

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина зазначила, що робота над переговорною основою ведеться з січня і Єврокомісія не повідомляла про якісь труднощі з підготовкою до березня.

Нагадаємо, посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що Україна очікує, що найближчим часом у Європейському Союзі затвердять створення спеціального військового фонду, що дозволить державі отримати 5 млрд євро фінансової допомоги.

Профільні комітети парламенту Європейського Союзу підтримали рішення щодо створення багаторічної програми фінансової допомоги для України. Йдеться про виділення коштів на суму 50 млрд євро.