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Еврокомиссия объяснила заявления Урсулы фон дер Ляйен о задержке переговоров с Украиной

22 февраля 2024 18:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Еврокомиссия объяснила заявления Урсулы фон дер Ляйен о задержке переговоров с Украиной
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: euronews.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Европейской комиссии заявили, что не существует конкретных сроков для подготовки переговорной рамки для вступления Украины в Европейский Союз. Сроки этого процесса будут зависеть от того, сколько времени это займет.

Об этом сообщает издание "Европейская правда" ссылаясь на главного спикера Еврокомиссии Ерика Маммера в четверг, 22 февраля.

Почему Еврокомиссия задерживает переговоры с Украиной

Ранее президент Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен предположила, что переговорная база для Украины вряд ли будет завершена к времени европейских выборов в начале июня.

Маммер указал, что Урсула фон дер Ляен использовала выражение "по моему мнению, наиболее вероятно" (на английском "my best guess"). 

"Конечно, мы работаем над подготовкой переговорной рамки и ее могут презентовать, как только она будет готова — или в последующие недели, или позже. То есть, точных определенных дат нет", — сообщил Маммер.

Спикер добавил, что переговорную рамку презентуют, как только она будет готова, в независимости от того, когда она будет готова.

Переговоры Украины и ЕК о вступлении в Евросоюз

21 февраля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что рамочное соглашение для переговоров о присоединении Украины к ЕС не будет готово к европейским выборам. 

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что работа над переговорной основой ведется с января и Еврокомиссия не сообщала о каких-либо затруднениях с подготовкой к марту.

Напомним, посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что Украина ожидает, что в ближайшее время в Европейском Союзе утвердят создание специального военного фонда, что позволит государству получить 5 млрд евро финансовой помощи.

Профильные комитеты парламента Европейского Союза поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины. Речь идет о выделении средств на сумму 50 млрд евро.

Европейский союз
переговоры
Еврокомиссия
Украина
Европа
Урсула фон дер Ляйен
политики

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