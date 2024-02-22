Комитеты Европарламента поддержали выделение Украине 50 млрд евро

Голосование в Европарламенте. Фото: Twitter/Виола фон Крамон

Профильные комитеты парламента Европейского Союза поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины. Речь идет о выделении средств на сумму 50 млрд евро.

Об этом сообщила депутат Европарламента Виола фон Крамон в Twitter в четверг, 22 февраля.

Комитеты Европарламента поддержали 50 млрд евро

"Зарубежный комитет Европарламента един в поддержке Украины. Мы только что утвердили UkraineFacility — финансовую помощь на 50 млрд евро на следующие годы", — написала она.

Крамон добавила, что на следующем недельном пленарном заседании в Страсбурге весь парламент снова объединится в знак солидарности с Украиной.

Скриншот сообщения Крамон

В то же время, на сайте Европарламента отметили, что бюджетный комитет, комитет по иностранным делам и комитет по вопросам промышленности, научных исследований и энергетики утвердили решение о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, в которое входит в том числе Ukraine Facility.

Напомним, 1 февраля во время саммита лидеры стран ЕС одобрили финансовую помощь для Украины. В рамках программы Ukraine Facility будет выделено 50 млрд. евро.

Одобрение помощи от ЕС прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил лидеров стран и отметил, что финансовая помощь для Украины очень важна.