Комітети Європарламенту підтримали виділення Україні 50 млрд євро

Голосування в Європарламенті. Фото: Twitter/Віола фон Крамон

Профільні комітети парламенту Європейського Союзу підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України. Йдеться про виділення коштів на суму 50 млрд євро.

Про це повідомила депутатка Європарламенту Віола фон Крамон у Twitter в четвер, 22 лютого.

Комітети Європарламенту підтримали 50 млрд євро

"Закордонний комітет Європарламенту єдиний у підтримці України. Ми щойно затвердили UkraineFacility — фінансову допомогу на 50 млрд євро на наступні роки", — написала вона.

Крамон додала, що на наступному тижневому пленарному засіданні в Страсбурзі весь парламент знову об’єднається в знак солідарності з Україною.

Скриншот допису Крамон

Водночас на сайті Європарламенту зазначили, що бюджетний комітет, комітет із закордонних справ та комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики затвердили рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, у яке входить у тому числі Ukraine Facility.

Нагадаємо, 1 лютого під час саміту лідери країн ЄС схвалили фінансову допомогу для України. У межах програми Ukraine Facility буде виділено 50 млрд євро.

Схвалення допомоги від ЄС прокоментував Президент України Володимир Зеленський. Він подякував лідерам країн та зазначив, що фінансова допомога для України дуже важлива.