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Допомога Україні від ЄС у 50 млрд євро — як прокоментував Зеленський

1 лютого 2024 14:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Допомога Україні від ЄС у 50 млрд євро — як прокоментував Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за створення Фонду для України у розмірі 50 мільярдів євро. Президент зазначив, що фінансова допомога не менш важлива нашій державі, ніж постачання зброї та санкційний тиск на Росію.

Про це йдеться на сторінці Зеленського у Twitter.

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Зеленський подякував лідерам ЄС за фінансову допомогу

"Вдячний голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС за створення Фонду для України в розмірі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки", — заявив він.

Зеленський зазначив, що дуже важливо, що рішення ухвалили всі 27 лідерів, що "ще раз доводить сильну єдність ЄС".

"Продовження фінансової підтримки України з боку ЄС зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили фінансову допомогу для України. У межах програми Ukraine Facility буде виділено 50 мільярдів євро.

Нагадуємо, що лідерам Європейського Союзу довелося піти на поступки і прийняти умови Угорщини, щоб розблокувати фінансування України в розмірі 50 мільярдів євро впродовж п'яти років. Домовленості передбачають щорічне обговорення фінансового пакету і перегляд його умов через два роки.

Володимир Зеленський
Європейський союз
фінансова допомога
гроші
Україна

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