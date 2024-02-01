ЄС розблокував фінансову допомогу Україні, виконавши умови однієї з країн

Засідання Європейського парламенту. Фото: Слово і діло

Лідерам Європейського Союзу довелося піти на поступки і прийняти умови Угорщини, щоб розблокувати фінансування України в розмірі 50 мільярдів євро впродовж п'яти років. Домовленості передбачають щорічне обговорення фінансового пакету і перегляд його умов через два роки.

Про це повідомляє Reuters.

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Європейським країнам довелося піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати фінансову допомогу Україні.

На вимогу Будапешта, угода буде щорічно обговорюватися, а через два роки може відбутися її повний перегляд, "якщо у цьому виникне така потреба".

У свою чергу, Віктору Орбану не вдалося домогтися розмороження фондів ЄС, які були заблоковані для Угорщини. Це пов'язано з проблемами щодо верховенства закону в Угорщині.

Раніше ми повідомляли, що лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили фінансову допомогу для України. У межах програми Ukraine Facility буде виділено 50 мільярдів євро.

Нагадуємо, що лідери Євросоюзу запропонували проведення обговорень щодо фінансової підтримки України на 50 мільярдів євро. Таке розв'язання питання пропонують для подолання перешкод із боку Угорщини.