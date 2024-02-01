Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow ЕС разблокировал финансовую помощь Украине, выполнив условия одной из стран arrow

ЕС разблокировал финансовую помощь Украине, выполнив условия одной из стран

1 февраля 2024 14:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ЕС разблокировал финансовую помощь Украине, выполнив условия одной из стран
Заседание Европейского парламента. Фото: Слово и дело
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Лидерам Европейского Союза пришлось пойти на уступки и принять условия Венгрии, чтобы разблокировать финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро в течение пяти лет. Договоренности предполагают ежегодное обсуждение финансового пакета и пересмотр его условий через два года.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Условия помощи Европейского Союза

Европейским странам пришлось пойти на уступки Венгрии, чтобы разблокировать финансовую помощь Украине.

По требованию Будапешта соглашение будет ежегодно обсуждаться, а через два года может состояться его полный пересмотр, "если в этом возникнет такая потребность".

В свою очередь Виктору Орбану не удалось добиться размораживания фондов ЕС, заблокированных для Венгрии. Это связано с проблемами верховенства закона в Венгрии.

Ранее мы сообщали, что лидеры стран Европейского союза на саммите одобрили финансовую помощь для Украины. В рамках программы Ukraine Facility будет выделено 50 миллиардов евро.

Напоминаем, что лидеры Евросоюза предложили проведение обсуждений финансовой поддержки Украины на 50 миллиардов евро. Такое решение предлагают для преодоления препятствий со стороны Венгрии.

Европейский союз
финансовая помощь
Венгрия
Украина
Европарламент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме