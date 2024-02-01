ЕС разблокировал финансовую помощь Украине, выполнив условия одной из стран

Заседание Европейского парламента. Фото: Слово и дело

Лидерам Европейского Союза пришлось пойти на уступки и принять условия Венгрии, чтобы разблокировать финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро в течение пяти лет. Договоренности предполагают ежегодное обсуждение финансового пакета и пересмотр его условий через два года.

Об этом сообщает Reuters.

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Европейским странам пришлось пойти на уступки Венгрии, чтобы разблокировать финансовую помощь Украине.

По требованию Будапешта соглашение будет ежегодно обсуждаться, а через два года может состояться его полный пересмотр, "если в этом возникнет такая потребность".

В свою очередь Виктору Орбану не удалось добиться размораживания фондов ЕС, заблокированных для Венгрии. Это связано с проблемами верховенства закона в Венгрии.

Ранее мы сообщали, что лидеры стран Европейского союза на саммите одобрили финансовую помощь для Украины. В рамках программы Ukraine Facility будет выделено 50 миллиардов евро.

Напоминаем, что лидеры Евросоюза предложили проведение обсуждений финансовой поддержки Украины на 50 миллиардов евро. Такое решение предлагают для преодоления препятствий со стороны Венгрии.