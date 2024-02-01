Помощь Украине от ЕС в 50 млрд евро — как прокомментировал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за создание Фонда для Украины в размере 50 миллиардов евро. Президент отметил, что финансовая помощь не менее важна для нашего государства, чем снабжение оружием и санкционное давление на Россию.
Об этом говорится на странице Зеленского в Twitter.
Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за финансовую помощь
"Благодарен главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за создание Фонда для Украины в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы", — заявил он.
Зеленский отметил, что очень важно, что решение приняли все 27 лидеров, что "еще раз доказывает сильное единство ЕС".
"Продолжение финансовой поддержки Украины со стороны ЕС укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", — добавил он.
Ранее мы сообщали, что лидеры стран Европейского союза на саммите одобрили финансовую помощь для Украины. В рамках программы Ukraine Facility будет выделено 50 миллиардов евро.
Напомним, что лидерам Европейского Союза пришлось пойти на уступки и принять условия Венгрии, чтобы разблокировать финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро в течение пяти лет. Договоренности предполагают ежегодное обсуждение финансового пакета и пересмотр его условий через два года.
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