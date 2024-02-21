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Финансовая помощь от ЕС — дипломат рассказал, на что рассчитывает Украина

21 февраля 2024 23:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Финансовая помощь от ЕС — дипломат рассказал, на что рассчитывает Украина
Заседание Европейского совета. Иллюстративное фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украина ожидает, что в ближайшее время в Европейском Союзе утвердят создание специального военного фонда, что позволит государству получить 5 млрд евро финансовой помощи. В настоящее время продолжаются обсуждения того, как будут совмещаться двусторонняя и многосторонняя поддержка от Евросоюза.

Об этом в комментарии Укринформу заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Украина рассчитывает на получение 5 млрд евро от ЕС

В настоящее время в ЕС продолжаются дискуссии по созданию специального военного фонда. По словам посла, Украина рассчитывает, что в ближайшее время лидеры ЕС согласуют создание фонда и окажут государству 5 млрд евро военной помощи.

Как указывает Ченцов, сейчас для Украины важно, чтобы Франция и Германия и другие члены ЕС продемонстрировали свою готовность долгосрочно помогать. Однако существуют определенные разногласия во взглядах относительно того, как партнеры будут совмещать двустороннюю и многостороннюю поддержку.

Как известно, Германия одна из стран, наиболее помогающих Украине и именно она выступает переговорщиком с Европейской службой внешней деятельности по выделению финансов в новый инструмент Европейского фонда мира для Украины.

"Эта дискуссия еще продолжается. Я не хотел бы называть происходящее блокировкой, потому что речь идет о поиске правильного баланса между этими двумя треками... Мы исходим из того, что в ближайшее время в ЕС должны завершить эти дискуссии, чтобы мы могли не только на двустороннем уровне отработать документы по гарантиям, а также на уровне Украина — ЕС", — отметил дипломат.

Напомним, немецкая оппозиционная партия ХДС/ХСС планирует вынести на обсуждение в Бундестаг предложение о расширении поставок оружия Украине. Ожидается, что будут обсуждать предоставление Украине немецких крылатых ракет TAURUS.

Добавим, Нидерланды начали поставлять Украине беспилотники в рамках "дроновой коалиции".

Также мы писали о том, что Украина получит от Швеции самый большой с начала полномасштабного вторжения пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет 683 миллиона долларов США.

Европейский союз
война
посол
финансовая помощь
военная помощь
Украина
дипломатия

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