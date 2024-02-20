НІмецька опозиція внесе до Бундестагу пропозиції про передачу Україні ракет Taurus

Авіамеханіки Люфтваффе готують крилату ракету Taurus. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Німецька опозиційна партія ХДС/ХСС збирається винести на обговорення в Бундестаг пропозицію про розширення військової допомоги Україні. В ній прямо звучить заклик надати Україні німецькі крилаті ракети TAURUS.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Німецька опозиція хоче надати Україні ракети Taurus

За словами голови опозиційної парламентської фракції Торстена Фрая, пропозицію щодо ракет обговорять у четвер, 22 лютого. Водночас експерт комітету Бундестагу із зовнішньої політики від ХДС Норберт Рьотген закликав уряд надати чітку заяву про надання Taurus Києву.

Лідер ХДС/ХСС Торстен Фрай під час виступу у Бундестагу. Джерело: RND

У розмові з журналістами DW, Фрай звинуватив у подвійних стандартах голів комітету з оборони та комітету з Європи Марі-Агнес Штрак-Циммерман з партії "ВДП" та Антона Хофрайтера з партії "зелених". За його словами, урядовці весь час закликають надати Києву ракети, але потім спростовують свої слова.

Марі-Агнесс Штрак-Циммерман. Джерело: DW

Тим часом Штрак-Циммерман заявила, що проголосує за цю ініціативу і "продовжить закликати всіх працювати над постачанням Taurus".

В урядовій коаліції про ракети не згадують

В пропозиції уряду Німеччини від урядової коаліції, хоч і є заклик розширити військову допомогу Україну, у тому числі надати далекобійну зброю, проте про Taurus там мови не йде. Як повідомляється, під час узгодження, коаліція домагалася, аби ракети потрапили у пропозицію, проте німецькі соціал-демократи умову відхилили. За словами Фрая, пропозиції від коаліції та ХДС/ХСС збігаються в деяких пунктах.

Що відомо про ракети Taurus

Ракета Taurus на винищувачі Eurofighter Typhoon. Джерело: Defence Express

Відзначимо, що шведсько-німецькі крилаті ракети Taurus здатні вражати цілі у радіусі 500 кілометрів. Вони побудовані на основі британської ракети Storm Shadow та французької SCALP. Проте перераховані варіанти з дальністю польоту у 250 кілометрів до України вже йдуть з Лондона та Парижа. За попередніми повідомленнями від ЗМІ, канцлер Олаф Шольц не планує їх передавати Києву через ризики завдання ракетних ударів по території Росії.

Нагадаємо, у Німеччині надали Україні непридатні для фронту бронетранспортери FFG, куплені за завищеними цінами. Водночас оборонний концерн Rheinmetall оголосив про наміри відкрити новий завод в Україні з виготовлення артилерійських боєприпасів.