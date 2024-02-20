Немецкая оппозиция внесет в Бундестаг предложения о передаче Украине ракет Taurus

Авиамеханики Люфтваффе готовят крылатую ракету Taurus. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Немецкая оппозиционная партия ХДС/ХСС намерена вынести на обсуждение в Бундестаг предложение о расширении военной помощи Украине. В нем прямо звучит призыв предоставить Украине немецкие крылатые ракеты TAURUS.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Немецкая оппозиция хочет предоставить Украине ракеты Taurus

По словам главы оппозиционной парламентской фракции Торстена Фрая, предложение по ракетам обсудят в четверг, 22 февраля. В то же время эксперт комитета Бундестага по внешней политике от ХДС Норберт Ретген призвал правительство предоставить четкое заявление о предоставлении Taurus Киеву.

Лидер ХДС/ХСС Торстен Фрай во время выступления в Бундестаге. Источник: RND

В разговоре с журналистами DW, Фрай обвинил в двойных стандартах глав комитета по обороне и комитету из Европы Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из партии "ВДП" и Антона Хофрайтера из партии "зеленых". По его словам, чиновники все время призывают предоставить Киеву ракеты, но затем опровергают свои слова.

Мари-Агнесс Штрак-Циммерман. Источник: DW

Между тем, Штрак-Циммерман заявила, что проголосует за эту инициативу и "продолжит призывать всех работать над поставками Taurus".

В правительственной коалиции о ракетах не упоминают

В предложении правительству Германии от правительственной коалиции, хоть и есть призыв расширить военную помощь Украине, в том числе предоставить дальнобойное оружие, однако о Taurus там речь не идет. Как сообщается, при согласовании коалиция добивалась, чтобы ракеты попали в предложение, однако немецкие социал-демократы условие отклонили. По словам Фрая, предложения коалиции и ХДС/ХСС совпадают в некоторых пунктах.

Что известно о ракетах Taurus

Ракета Taurus на истребителе Eurofighter Typhoon. Источник: Defence Express

Отметим, что шведско-германские крылатые ракеты Taurus способны поражать цели в радиусе 500 километров. Они построены на основе британской ракеты Storm Shadow и французской SCALP. Однако перечисленные варианты с дальностью полета в 250 километров в Украину уже уходят из Лондона и Парижа. По предварительным сообщениям от СМИ, канцлер Олаф Шольц не планирует их передавать Киеву из-за риска нанесения ракетных ударов по территории России.

Напомним, в Германии предоставили Украине непригодные для фронта бронетранспортеры FFG, купленные по завышенным ценам. В то же время, оборонный концерн Rheinmetall объявил о намерениях открыть новый завод в Украине по изготовлению артиллерийских боеприпасов.