Німеччина купила непридатні БТРи для ЗСУ за високими цінами — розслідування BILD

Бронетранспортери BATT UMG. Фото: TAG

Німеччина надала Україні непридатні для фронту бронетранспортери, які закупила за завищеними цінами. Країна обрала легші машини FFG на противагу важчим Fuchs від Rheinmetall.

Про це свідчить розслідування Bild на русском, опубліковане в неділю, 18 лютого.

Що відомо про непридатні БТРи

Видання зазначає, що в травні 2023 року Німеччина оголосила про поставку Україні 66 бронетранспортерів APC, виготовлених компанією FFG. БТРи важать 10 тонн, техніка американського походження й відома як BATT UMG. Постачення цих БТРів до України почалося у жовтні 2023 року, і загалом ЗСУ отримали 48 одиниць цієї техніки.

"Вони (БТРи — Ред.) виявилися абсолютно непридатними для передової в Україні та взагалі для використання у бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї та підходять для тилових операцій", — йдеться в матеріалі.

Непридатні для використання БТРри. Фото: t.me/BILD_Russian

Чому машини виявилися непридатними

За джерелами видання, німецьке міноборони обирало між легкими машинами FFG та важкими Fuchs від Rheinmetall. Вибір припав на користь першого варіанту, "як найекономніше рішення, яке до того ж швидко доступне".

Міністерство оборони Німеччини відзначило, що Україна на той момент не висловлювала потребу в посиленому протимінному захисті. За словами українського чиновника, якого не називає BILD, Україна висловлювала бажання отримати бронетранспортери з протимінним захистом, але "німецька сторона не пропонувала їх".

"Легкоброньований варіант навряд чи захищає від важкого вогню, під який ці машини потрапляють. Якщо з’ясується, що в Україну поставили лише легкоброньований варіант, то це буде чистої води скандал із закупівлями. Тут заощадили ціною людських життів", — наголосив військовий експерт, професор Університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала.

Яка ціна непридатних БТРів

Розслідування BILD виявило, що жоден БТР не був зібраний у Німеччині. Насправді всі машини зібрали на заводі TAG (The Armored Group) в ОАЕ. Щобільше, не було також і жодної економії.

"Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку БТРи від TAG коштують близько 200 000 євро, а міноборони ФРН заплатило за них по 600 000 євро за штуку", — пишуть журналісти.

Депутат Бундестагу і експерт з оборони та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер закликав провести внутрішнє розслідування в Міноборони та зовнішній аудит з боку Рахункової палати.

Нагадаємо, що нещодавнє розслідування підтвердило докази зв’язків Parimatch з РФ під час війни.

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