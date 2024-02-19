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Германия купила непригодные БТРы для ВСУ по высоким ценам — расследование BILD

19 февраля 2024 05:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Германия купила непригодные БТРы для ВСУ по высоким ценам — расследование BILD
Бронетранспортеры BATT UMG. Фото: TAG
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Германия предоставила Украине непригодные для фронта бронетранспортеры, закупившие по завышенным ценам. Страна выбрала более легкие машины FFG в противовес более тяжелым Fuchs от Rheinmetall.

Об этом свидетельствует расследование Bild на русском, опубликованное в воскресенье, 18 февраля.

Что известно о непригодных БТРах

В мае 2023 года Германия объявила о поставке Украине 66 бронетранспортеров APC, изготовленных компанией FFG. БТРы весят 10 тонн, техника американского происхождения и известна как BATT UMG. Поставки этих БТРов в Украину начались в октябре 2023 года, и всего ВСУ получили 48 единиц этой техники.

Они (БТРы — Ред.) оказались абсолютно непригодными для передовой в Украине и вообще для использования в боевых условиях. У них тонкая обшивка, нет противоминной и осколочной брони от артиллерийского, ракетного и минометного огня. Поставленные APC защищают только от ручного оружия и подходят для тыловых операций", — говорится в материале.

Непригодны для использования БТР
Непригодны для использования БТР. Фото: t.me/BILD_Russian

Почему машины оказались непригодными

По источникам издания, германское минобороны выбирало между легкими машинами FFG и тяжелыми Fuchs от Rheinmetall. Выбор пал в пользу первого варианта, "как самое экономное решение, которое к тому же быстро доступно".

Министерство обороны Германии отметило, что Украина на тот момент не выражала потребности в усиленной противоминной защите. По словам украинского чиновника, которого не называет BILD, Украина выражала желание получить бронетранспортеры с противоминной защитой, но "немецкая сторона не предлагала их".

"Легкобронированный вариант вряд ли защищает от тяжелого огня, под который эти машины попадают. Если выяснится, что в Украину поставили только легкобронированный вариант, это будет чистой воды скандал с закупками. Здесь сэкономили ценой человеческих жизней", — подчеркнул военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Какая цена непригодных БТРов

Расследование BILD выявило, что ни один БТР не был собран в Германии. На самом деле, все машины собрали на заводе TAG (The Armored Group) в ОАЭ. Более того, не было также и никакой экономии.

"Цены господряда были завышены в три раза: на мировом рынке БТРы от TAG стоят около 200 000 евро, а минобороны ФРГ заплатило за них по 600 000 евро за штуку", — пишут журналисты.

Депутат Бундестага и эксперт по обороне и внешней политике Родерих Кизеветтер призвал провести внутреннее расследование в Минобороны и внешний аудит со стороны Счетной палаты.

Напомним, что недавнее расследование подтвердило доказательства связей Parimatch с РФ во время войны.

Также мы писали, что в Киевской области задержали должностных лиц Госслужбы по вопросам труда. Они подозреваются в коррупции.

Германия
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