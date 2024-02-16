Верховний Суд підтвердив докази зв’язків Parimatch з РФ під час війни

Технічний відділ Parimatch. Ілюстративне фото: dou.ua

Верховний суд остаточно підтвердив правдивість журналістського розслідування видання РБК-Україна щодо зв'язків онлайн-казино Parimatch з Росією під час війни. Вирок суду є остаточним та не підлягає оскарженню.

Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду.

Суд визнав зв'язки Parimatch з РФ після початку війни

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду відхилив позов групи компаній Parimatch, яка провадить букмекерську діяльність та організовує азартні ігри в інтернеті, до інформагентства РБК-Україна. Журналісти розпочали розслідування у 2022 році щодо зв'язків підсанкційного букмекера Parimatch з Росією. Причиною аналізу діяльності стали заяви про нібито вихід компанії з ринку РФ, що виявилося не правдою.

Суд підтвердив докази зв'язку підсанкційного букмекера Parimatch із Росією після початку повномасштабної війни.

Судовий вирок ухвалено 6 лютого 2024 року і він не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, співробітники ДБР провели серію обшуків у рамках розслідування справи про діяльність онлайн-казино, які пов'язані з російським букмекером. Розглядається справи щодо онлайн-казино BuddyBet та PariWin, які мають прямі зв'язки з Parimatch.

Також ми писали про те, що БЕБ викрили одне з найпопулярніших ліцензійних онлайн-казино в мережі на ухиленні від сплати податки. Загальний борг казино перед державою складає 1,2 млрд грн.