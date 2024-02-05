БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках онлайн-казино — в чому причина

Співробітник БЕБ біля гральних автоматів. Ілюстративне фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили одне з найпопулярніших ліцензійних онлайн-казино в мережі на ухиленні від сплати податки. Загальний борг казино перед державою складає 1,2 млрд грн. Співробітники БЕБ арештували 700 млн грн на рахунках ліцензіата азартних ігор.

Про це повідомила пресслужба БЕБ в понеділок, 5 лютого.

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Як вказують у відомстві, група осіб, які є співробітниками компанії, займалася організацією неліцензійних азартних ігор в Інтернеті.

"Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також "міскодинг" платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", — йдеться в повідомленні БЕБ.

За даними слідства, ліцензіат казино не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Співробітники КРАІЛ умисно приховували документацію, яка є речовим доказом і важлива для розслідування.

Як відомо, за ухилення від сплати 1,2 млрд грн податків на рахунки гральної компанії накладено арешт, а саме на 700 млн грн. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, правоохоронці затримали організаторів мережі підпільних гральних закладів, які "працювали" у найбільших містах України. Зокрема, у центральному районі Одеси припинили діяльність "покерної" з місячними мільйонними оборудками.

Додамо, у Києві співробітники БЕБ передали першу партію конфіскованого майна з казино на потреби ЗСУ. Орієнтовна вартість техніки складає понад 5 мільйонів гривень.