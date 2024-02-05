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БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах онлайн-казино — в чем причина

5 февраля 2024 21:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах онлайн-казино — в чем причина
Сотрудник БЭБ возле игровых автоматов. Иллюстративное фото: БЭБ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили одно из самых популярных лицензионных онлайн-казино в сети на уклонении от уплаты налогов. Общий долг казино перед государством составляет 1,2 млрд грн. Сотрудники БЭБ арестовали 700 млн грн на счетах лицензиата азартных игр.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ в понедельник, 5 февраля.

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Как указывают в ведомстве, группа лиц, являющихся сотрудниками компании, занималась организацией нелицензионных азартных игр в Интернете.

"Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также "мискодинг" платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", — говорится в сообщении БЭБ.

По данным следствия, лицензиат казино не находился по адресу, определенному в лицензии Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Сотрудники КРАИЛ намеренно скрывали документацию, которая является вещественным доказательством и важна для расследования.

Как известно, за уклонение от уплаты 1,2 млрд грн налогов на счета игровой компании наложен арест, а именно на 700 млн грн. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, правоохранители задержали организаторов сети подпольных игорных заведений, которые "работали" в крупнейших городах Украины. В частности, в центральном районе Одессы прекратили деятельность "покерной" с месячными миллионными сделками.

Добавим, в Киеве сотрудники БЭБ передали первую партию конфискованного имущества из казино на нужды ВСУ. Примерная стоимость техники составляет более 5 миллионов гривен.

налоги
Украина
азартные игры
казино
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БЕБ

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