Верховный Суд подтвердил доказательства связей Parimatch с РФ во время войны

Технический отдел Parimatch. Иллюстративное фото: dou.ua

Верховный суд окончательно подтвердил правдивость журналистского расследования издания РБК-Украина о связях онлайн-казино Parimatch с Россией во время войны. Приговор суда окончательный и не подлежит обжалованию.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Суд признал связи Parimatch с РФ после начала войны

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда отклонил иск группы компаний Parimatch, которая ведет букмекерскую деятельность и организует азартные игры в интернете, к информагентству РБК-Украина. Журналисты начали расследование в 2022 году по связям подсанкционного букмекера Parimatch с Россией. Причиной анализа деятельности стали заявления о якобы выходе компании с рынка РФ, что оказалось не правдой.

Суд подтвердил доказательства связи подсанкционного букмекера Parimatch с Россией после начала полномасштабной войны.

Судебный приговор вынесен 6 февраля 2024 года и не подлежит обжалованию.

Напомним, сотрудники ГБР провели серию обысков в рамках расследования дела о деятельности онлайн-казино, связанных с российским букмекером. Рассматривается дела онлайн-казино BuddyBet и PariWin, которые имеют прямые связи с Parimatch.

Также мы писали о том, что БЭБ разоблачили одно из самых популярных лицензионных онлайн-казино в сети на уклонение от уплаты налогов. Общий долг казино перед государством составляет 1,2 млрд грн.