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Верховный Суд подтвердил доказательства связей Parimatch с РФ во время войны

16 февраля 2024 13:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Верховный Суд подтвердил доказательства связей Parimatch с РФ во время войны
Технический отдел Parimatch. Иллюстративное фото: dou.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Верховный суд окончательно подтвердил правдивость журналистского расследования издания РБК-Украина о связях онлайн-казино Parimatch с Россией во время войны. Приговор суда окончательный и не подлежит обжалованию.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Суд признал связи Parimatch с РФ после начала войны

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда отклонил иск группы компаний Parimatch, которая ведет букмекерскую деятельность и организует азартные игры в интернете, к информагентству РБК-Украина. Журналисты начали расследование в 2022 году по связям подсанкционного букмекера Parimatch с Россией. Причиной анализа деятельности стали заявления о якобы выходе компании с рынка РФ, что оказалось не правдой.

Суд подтвердил доказательства связи подсанкционного букмекера Parimatch с Россией после начала полномасштабной войны.

Судебный приговор вынесен 6 февраля 2024 года и не подлежит обжалованию.

Напомним, сотрудники ГБР провели серию обысков в рамках расследования дела о деятельности онлайн-казино, связанных с российским букмекером. Рассматривается дела онлайн-казино BuddyBet и PariWin, которые имеют прямые связи с Parimatch.

Также мы писали о том, что БЭБ разоблачили одно из самых популярных лицензионных онлайн-казино в сети на уклонение от уплаты налогов. Общий долг казино перед государством составляет 1,2 млрд грн.

суд
Украина
азартные игры
казино
расследование
букмекеры

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