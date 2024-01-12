ДБР проводить масові обшуки у підсанкційного букмекера, — ЗМІ

Співробітники Державного бюро розслідування. Фото: vesti.ua

Державне бюро розслідувань провело серію обшуків у рамках розслідування справи про діяльність онлайн-казино, які, ймовірно, пов'язані з російським букмекером. У центрі уваги слідства знаходяться онлайн-казино BuddyBet та PariWin, які мають прямі зв'язки з Parimatch, яка під санкціями.

Про це повідомило джерело з правоохоронних органів у розмові з "Українською правдою".

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За інформацією, обшуки проходили в офісних приміщеннях кількох фінансових організацій, а також у локаціях, пов'язаних з особами, яких правоохоронні органи підозрюють у прямій участі у нелегальній діяльності.

У ході розслідування було висунуто основні звинувачення, які охоплюють ухилення від податків, легалізацію доходів та їхнє відмивання. Доходи були отримані нелегальним чином через придбання віртуальних активів, таких як криптовалюти, використовуючи фінансові інструменти, що знаходяться під контролем.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Київ узяв під варту підприємця зі Львова. Його затримали співробітники ДБР під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів голові Головного слідчого управління ДБР.

Також співробітники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від призову у Запоріжжі. Механізм ухилення організував начальник одного із ТЦК, а "послугою" встигли скористатися 300 чоловіків.