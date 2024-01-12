ГБР проводит массовые обыски у подсанкционного букмекера, — СМИ

Сотрудники Государственного бюро расследования. Фото: vesti.ua

ГБР провело серию обысков в рамках расследования дела о деятельности онлайн-казино, которые предположительно связаны с российским букмекером. В центре внимания следствия находятся онлайн-казино BuddyBet и PariWin, имеющие прямые связи с Parimatch, которая под санкциями.

Об этом сообщил источник из правоохранительных органов в беседе с "Украинской правдой".

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По информации, обыски проходили в офисных помещениях нескольких финансовых организаций, а также в локациях, связанных с лицами, которых правоохранительные органы подозревают в прямом участии в нелегальной деятельности.

В ходе расследования были выдвинуты основные обвинения, которые охватывают уклонение от налогов, легализацию доходов и их отмывание. Доходы были получены нелегальным образом через приобретение виртуальных активов, таких как криптовалюты, при этом использовались финансовые инструменты, находящиеся под контролем.

Напомним, что Печерском районный суд Киев взял под стражу предпринимателя из Львова. Его задержали сотрудники ГБР во время попытки дать взятку в 500 тысяч долларов главе Главного следственного управления ГБР.

Также сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от призыва в Запорожье. Механизм уклонения организовал начальник одного из ТЦК, а "услугой" успели воспользоваться 300 мужчин.