Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow ГБР проводит массовые обыски у подсанкционного букмекера, — СМИ arrow

ГБР проводит массовые обыски у подсанкционного букмекера, — СМИ

12 января 2024 13:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ГБР проводит массовые обыски у подсанкционного букмекера, — СМИ
Сотрудники Государственного бюро расследования. Фото: vesti.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

ГБР провело серию обысков в рамках расследования дела о деятельности онлайн-казино, которые предположительно связаны с российским букмекером. В центре внимания следствия находятся онлайн-казино BuddyBet и PariWin, имеющие прямые связи с Parimatch, которая под санкциями.

Об этом сообщил источник из правоохранительных органов в беседе с "Украинской правдой".

Читайте также:

ГБР проводит обыски по делу онлайн-казино

По информации, обыски проходили в офисных помещениях нескольких финансовых организаций, а также в локациях, связанных с лицами, которых правоохранительные органы подозревают в прямом участии в нелегальной деятельности.

В ходе расследования были выдвинуты основные обвинения, которые охватывают уклонение от налогов, легализацию доходов и их отмывание. Доходы были получены нелегальным образом через приобретение виртуальных активов, таких как криптовалюты, при этом использовались финансовые инструменты, находящиеся под контролем.

Напомним, что Печерском районный суд Киев взял под стражу предпринимателя из Львова. Его задержали сотрудники ГБР во время попытки дать взятку в 500 тысяч долларов главе Главного следственного управления ГБР.

Также сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от призыва в Запорожье. Механизм уклонения организовал начальник одного из ТЦК, а "услугой" успели воспользоваться 300 мужчин.

обыски
правосудие
налоги
казино
расследование
букмекеры
ГБР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме