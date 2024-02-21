Фінансова допомога від ЄС — дипломат розповів, на що розраховує Україна
Україна очікує, що найближчим часом у Європейському Союзі затвердять створення спеціального військового фонду, що дасть змогу державі отримати 5 млрд євро фінансової допомоги. Наразі тривають обговорення щодо того, як будуть поєднуватися двостороння та багатостороння підтримка від Євросоюзу.
Про це у коментарі Укрінформу заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.
Україна розраховує на отримання 5 млрд євро від ЄС
Наразі в ЄС тривають дискусії щодо створення спеціального військового фонду. За словами посла, Україна розраховує, що найближчим часом лідери ЄС узгодять створення фонду та нададуть державі 5 млрд євро військової допомоги.
Як вказує Ченцов, зараз для України важливо, щоб Франція, і Німеччина та інші члени ЄС продемонстрували свою готовність довгостроково допомагати. Проте існують певні розбіжності в поглядах щодо того, як будуть партнери будуть суміщати двосторонню та багатосторонню підтримку.
Як відомо, Німеччина одна з країн, які найбільше допомагають Україні і саме вона виступає перемовником з Європейською службою зовнішньої діяльності щодо виділення фінансів в новий інструмент Європейського фонду миру для України.
"Ця дискусія ще триває. Я не хотів би називати те, що відбувається, блокуванням, тому що йдеться про пошук правильного балансу між цими двома треками... Ми виходимо з того, що найближчим часом у ЄС мають завершити ці дискусії, щоб ми могли не тільки на двосторонньому рівні відпрацювати документи по гарантіях, а також на рівні Україна — ЄС", — зауважив дипломат.
Нагадаємо, німецька опозиційна партія ХДС/ХСС планує винести на обговорення в Бундестаг пропозицію про розширення постачання зброї Україні. Очікується, що будуть обговорювати надання Україні німецьких крилатих ракет TAURUS.
Додамо, Нідерланди почали постачати Україні безпілотники в рамках "дронової коаліції".
Також ми писали про те, що Україна отримає від Швеції найбільший від початку повномасштабного вторгнення пакет військової допомоги. Його загальна вартість становить 683 мільйонів доларів США.
Читайте Новини.LIVE!