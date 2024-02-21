Фінансова допомога від ЄС — дипломат розповів, на що розраховує Україна

Засідання Європейської Ради. Ілюстративне фото: REUTERS

Україна очікує, що найближчим часом у Європейському Союзі затвердять створення спеціального військового фонду, що дасть змогу державі отримати 5 млрд євро фінансової допомоги. Наразі тривають обговорення щодо того, як будуть поєднуватися двостороння та багатостороння підтримка від Євросоюзу.

Про це у коментарі Укрінформу заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Україна розраховує на отримання 5 млрд євро від ЄС

Наразі в ЄС тривають дискусії щодо створення спеціального військового фонду. За словами посла, Україна розраховує, що найближчим часом лідери ЄС узгодять створення фонду та нададуть державі 5 млрд євро військової допомоги.

Як вказує Ченцов, зараз для України важливо, щоб Франція, і Німеччина та інші члени ЄС продемонстрували свою готовність довгостроково допомагати. Проте існують певні розбіжності в поглядах щодо того, як будуть партнери будуть суміщати двосторонню та багатосторонню підтримку.

Як відомо, Німеччина одна з країн, які найбільше допомагають Україні і саме вона виступає перемовником з Європейською службою зовнішньої діяльності щодо виділення фінансів в новий інструмент Європейського фонду миру для України.

"Ця дискусія ще триває. Я не хотів би називати те, що відбувається, блокуванням, тому що йдеться про пошук правильного балансу між цими двома треками... Ми виходимо з того, що найближчим часом у ЄС мають завершити ці дискусії, щоб ми могли не тільки на двосторонньому рівні відпрацювати документи по гарантіях, а також на рівні Україна — ЄС", — зауважив дипломат.

Нагадаємо, німецька опозиційна партія ХДС/ХСС планує винести на обговорення в Бундестаг пропозицію про розширення постачання зброї Україні. Очікується, що будуть обговорювати надання Україні німецьких крилатих ракет TAURUS.

Додамо, Нідерланди почали постачати Україні безпілотники в рамках "дронової коаліції".

Також ми писали про те, що Україна отримає від Швеції найбільший від початку повномасштабного вторгнення пакет військової допомоги. Його загальна вартість становить 683 мільйонів доларів США.