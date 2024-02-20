Україна отримає від Швеції найбільший пакет військової допомоги

Груповий швецький катер. Фото: mil.in.ua

Швеція оголосила про надання Україні найбільшого від початку повномасштабного вторгнення пакета військової допомоги. Його загальна вартість становить 7,1 мільярда шведських крон (приблизно 683 мільйонів доларів США).

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у вівторок, 20 лютого.

Що увійде до нового пакета військової допомоги від Швеції

Україна отримає найбільший пакет військової допомоги від Швеції. Вартість озброєння, яке надійде в державу, становить 683 млн доларів.

Яке озброєння буде в пакеті допомоги:

артилерійські боєприпаси;

10 штурмових катерів CB90;

системи ППО RBS70;

протитанкові ракети TOW;

20 групових катерів;

підводне озброєння;

ручні гранати;

гранатомети Carl Gustaf.

Додатково Швеція виділить 1 млрд крон у фонд, створений спільно з Данією. Як відомо, він закуповує бойові машини піхоти CV 90 для ЗСУ.

"Я вдячний міністру Полу Йонсону і всьому шведському народу за підтримку. Разом ми проженемо ворога з нашої землі", — вказав Міністр оборони Рустем Умєров.

Загалом від 24 лютого 2022 року Швеція надала Україні допомоги на 30 млрд шведських крон.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, німецька опозиційна партія ХДС/ХСС планує винести на обговорення в Бундестаг пропозицію про розширення постачання зброї Україні. Очікується, що будуть обговорювати надання Україні німецьких крилатих ракет TAURUS.

Додамо, Нідерланди почали постачати Україні безпілотники в рамках "дронової коаліції".