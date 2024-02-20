Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Швеція оголосила про надання Україні найбільшого пакета військової допомоги — що увійде arrow

Швеція оголосила про надання Україні найбільшого пакета військової допомоги — що увійде

20 лютого 2024 19:27
оновлено: 19:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Україна отримає від Швеції найбільший пакет військової допомоги
Груповий швецький катер. Фото: mil.in.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Швеція оголосила про надання Україні найбільшого від початку повномасштабного вторгнення пакета військової допомоги. Його загальна вартість становить 7,1 мільярда шведських крон (приблизно 683 мільйонів доларів США).

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у вівторок, 20 лютого.

Що увійде до нового пакета військової допомоги від Швеції

Україна отримає найбільший пакет військової допомоги від Швеції. Вартість озброєння, яке надійде в державу, становить 683 млн доларів.

Яке озброєння буде в пакеті допомоги:

  • артилерійські боєприпаси;
  • 10 штурмових катерів CB90;
  • системи ППО RBS70;
  • протитанкові ракети TOW;
  • 20 групових катерів;
  • підводне озброєння;
  • ручні гранати;
  • гранатомети Carl Gustaf.

Додатково Швеція виділить 1 млрд крон у фонд, створений спільно з Данією. Як відомо, він закуповує бойові машини піхоти CV 90 для ЗСУ.

"Я вдячний міністру Полу Йонсону і всьому шведському народу за підтримку. Разом ми проженемо ворога з нашої землі", — вказав Міністр оборони Рустем Умєров.

Загалом від 24 лютого 2022 року Швеція надала Україні допомоги на 30 млрд шведських крон.

Скриншот допису Міноборони
Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, німецька опозиційна партія  ХДС/ХСС планує винести на обговорення в Бундестаг пропозицію про розширення постачання зброї Україні. Очікується, що будуть обговорювати надання Україні німецьких крилатих ракет TAURUS.

Додамо, Нідерланди почали постачати Україні безпілотники в рамках "дронової коаліції".

війна
Міноборони
зброя
військова допомога
Швеція
Україна
Умєров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі