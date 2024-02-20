Член Палати представників розповів, чи надасть США допомогу Україні

Член Палати представників США Браян Фіцпатрік. Фото: google.com

Член Палати представників США запевнив українців, що Америка, так чи інакше, ухвалить допомогу. Наразі існує два законопроєкти, які просувають допомогу Україні — один з них буде погоджений.

Про це республіканський політик заявив на публічній лекції про Підтримку Україна США, яку організував Фонд Віктора Пінчука.

Ухвалення допомоги Україні

Сценаріїв ухвалення допомоги Україні наразі є два, повідомив республіканець:

ухвалення законопроєкту Сенату,

ухвалення законопроєкту Палати представників.

Другий законопроєкт, власне, представив сам Браян Фіцпатрік разом з колегами-демократами у Палаті представників минулого тижня. Цей проєкт має двопартійну підтримку.

"Наразі не зрозуміло, який з цих двох законопроектів буде просунутий, але я можу запевнити вас, що один з них буде просунутий. Україна отримає допомогу, якої вона потребує. Це не лише боротьба України, це боротьба всього світу", — сказав Браян Фіцпатрік.

Ухвалення допомоги Україні однак гальмують дебати всередині Сполучених штатів стосовно охорони власних кордонів та запобіганню незаконного переправлення зброї та наркотиків.

"Ми хочемо підтримувати кордони наших союзників, але ми також повинні підтримувати і наш власний кордон. Отже, доки ми продовжуватимемо доносити думку про те, що кордони є важливими і необхідними для демократії, доти ми матимемо політичні виклики", — наголошує член Палати представників.

Нагадаємо, Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю та відбудову

Тим часом Швеція надасть Україні найбільший пакет військової допомоги на суму близько 700 мільйонів доларів.