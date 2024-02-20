Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю та відбудову

Денис Шмигаль та Фуміо Кішіда. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Під час Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо Україна та Японія підписала 56 документів про співпрацю. Серед них — меморандуми, міжурядові угоди, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram у вівторок, 20 лютого.

Співпраця Японії та України

Шмигаль наголосив, що Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення та відбудови України.

"Ми побачили величезну зацікавленість з боку японського бізнесу в розгортанні нових проєктів", — йдеться у повідомленні українського прем'єра.

Денис Шмигаль і Кісіда Фуміо під час Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Денис Шмигаль і Кісіда Фуміо під час Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Денис Шмигаль на пресконференції зі ЗМІ в Японії. Фото: t.me/Denys_Smyhal

За його словами, загалом на Конференції з економічного розвитку та відбудови між країнами підписано 56 документів. Серед них:

досягнуто домовленостей про надання Україні гранту для реалізації Програми екстреного відновлення від JICA. Кошти підуть на відбудову енергетики, в транспортну галузь, для гуманітарного розмінування,

Мінагро уклало низку документів із японськими компаніями, що виробляють сільськогосподарську техніку,

японське агентство відродження міст допоможе у відбудові зруйнованих ворогом населених пунктів,

японське агентство водного господарства сприятиме відновленню зруйнованих Росією дамб,

JETRO та ЄБРР також розвиватимуть співпрацю для налагодження взаємодії між українськими малими та середніми підприємствами та японськими компаніями тощо.

Шмигаль подякував японському уряду, бізнесу та всім, хто був долучений до діалогу.

"Знаємо, що Японія завжди поруч, що японський народ вірить в нашу перемогу і допомагає її наблизити", — наголосив урядовець.

Нагадаємо, 19 лютого Денис Шмигаль зустрівся з прем'єром Японії Фуміо Кішідою. Сторони обговорили контакти між бізнесами, а також укріпили міжурядовий діалог.

В результаті переговорів Шмигаль анонсував, що Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки своїх інвесторів в Україні. Для цього вже підписані відповідні документи.

Також український прем'єр розповідав, що сукупні втрати країни за час повномасштабного вторгнення Росії становлять майже 499 млрд доларів. Особливо постраждали сектори торгівлі, промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт.