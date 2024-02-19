Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Японії — що обговорювали

Зустріч Шмигаля з прем'єр-міністром Японії. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з японським колегою Фуміо Кішідою. Сторони обговорили контакти між бізнесами, а також укріпили міжурядовий діалог.

Про це повідомила пресслужба Шмигаля у понеділок, 19 лютого.

Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Японії

"Урядовою делегацією розпочали візит у Токіо.

Мали предметну розмову з прем'єр-міністром Фуміо Кішідою про очікування від Конференції з економічного розвитку та відбудови", — говориться у повідомленні.

Очільник уряду наголосив, що сторони налагодили контакти між бізнесами та закріпили міжурядовий діалог.

"Попереду багато домовленостей та плідних зустрічей", — повідомив Шмигаль.

Під час оконференції з економічного розвитку та відбудови, яка проходить у Токіо, сторони обговорили основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу:

Енергетика. Атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика.

Аграрний сектор. Завдяки японським технологіям та інвестиціям можемо реалізувати амбітні проєкти у сфері виробництва добрив та food production".

Інфраструктура. Ми зацікавлені в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст.

Автомобілебудування. Запросив лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні.

Видобуток корисних копалин. У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС.

ІТ, цифрові технології, кібербезпека. Україна пропонує для ІТ-компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Виступ Дениса Шмигаля. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Очільник уряду Японії Фуміо Кішіда. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Раніше ми розповідли, що Шмигаль відреагував на рішення Сенату Сполучених Штатів Америки надати Україні пакет фінансової допомоги в розмірі 60 млрд доларів. За його словами, 50 млрд доларів будуть спрямовані на оборону країни.

Україна цього року може отримати від Міжнародного валютного фонду 5,4 млрд доларів. Загалом впродовж 2022-2023 років МВФ надав нашій державі вже 7 млрд доларів США.