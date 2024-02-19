Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Японії — що обговорювали
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з японським колегою Фуміо Кішідою. Сторони обговорили контакти між бізнесами, а також укріпили міжурядовий діалог.
Про це повідомила пресслужба Шмигаля у понеділок, 19 лютого.
Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Японії
"Урядовою делегацією розпочали візит у Токіо.
Мали предметну розмову з прем'єр-міністром Фуміо Кішідою про очікування від Конференції з економічного розвитку та відбудови", — говориться у повідомленні.
Очільник уряду наголосив, що сторони налагодили контакти між бізнесами та закріпили міжурядовий діалог.
"Попереду багато домовленостей та плідних зустрічей", — повідомив Шмигаль.
Під час оконференції з економічного розвитку та відбудови, яка проходить у Токіо, сторони обговорили основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу:
- Енергетика. Атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика.
- Аграрний сектор. Завдяки японським технологіям та інвестиціям можемо реалізувати амбітні проєкти у сфері виробництва добрив та food production".
- Інфраструктура. Ми зацікавлені в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст.
- Автомобілебудування. Запросив лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні.
- Видобуток корисних копалин. У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС.
- ІТ, цифрові технології, кібербезпека. Україна пропонує для ІТ-компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій.
Раніше ми розповідли, що Шмигаль відреагував на рішення Сенату Сполучених Штатів Америки надати Україні пакет фінансової допомоги в розмірі 60 млрд доларів. За його словами, 50 млрд доларів будуть спрямовані на оборону країни.
Україна цього року може отримати від Міжнародного валютного фонду 5,4 млрд доларів. Загалом впродовж 2022-2023 років МВФ надав нашій державі вже 7 млрд доларів США.
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