Шмыгаль встретился с премьер-министром Японии — что обсуждали

Встреча Шмыгаля с премьер-министром Японии. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с японским коллегой Фумио Кишидой. Стороны обсудили контакты между бизнесами, а также укрепили межправительственный диалог.

Об этом сообщила пресс-служба Шмыгаля в понедельник, 19 февраля.

Шмыгаль встретился с премьер-министром Японии

"Правительственная делегация начала визит в Токио.

Были предметный разговор премьер-министром Фумио Кишидой об ожиданиях от Конференции по экономическому развитию и восстановлению", — говорится в сообщении.

Глава правительства подчеркнул, что стороны наладили контакты между бизнесами и закрепили межправительственный диалог.

"Впереди много договоренностей и плодотворных встреч", — сообщил Шмыгаль.

В ходе проходящей в Токио конференции по экономическому развитию и восстановлению стороны обсудили основные сферы, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу:

Энергетика. Атомное поколение, добыча и хранение газа, проекты в сфере водородной энергетики, гидроэнергетика.

Аграрный сектор. Благодаря японским технологиям и инвестициям мы можем реализовать амбициозные проекты в сфере производства удобрений и food production.

Инфраструктура. Мы заинтересованы в участии японских инвесторов в проектах строительства скоростных и железных дорог, мостов, а также в восстановлении разрушенных городов.

Автомобилестроение. Пригласил лидеров японской автоиндустрии открывать производство в Украине.

Добыча полезных ископаемых. В недрах Украины хранится до трети доведенных европейских запасов лития. Этот ресурс позволяет создать замкнутый цикл производства электромобилей для дальнейшего экспорта в ЕС.

ИТ, цифровые технологии, кибербезопасность. Украина предлагает ИТ-компаниям одни из самых выгодных условий в мире с точки зрения налогов и регуляций.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Выступление Дениса Шмыгаля. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Глава правительства Японии Фумио Кишида. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Ранее мы рассказали, что Шмыгаль отреагировал на решение Сената США предоставить Украине пакет финансовой помощи в размере 60 млрд долларов. По его словам, 50 млрд долларов будут направлены на оборону страны.

Украина в этом году может получить от Международного валютного фонда 5,4 млрд долларов. Всего в течение 2022-2023 годов МВФ предоставил нашему государству уже 7 млрд долларов США.