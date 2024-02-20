Украина и Япония подписали 56 документов о сотрудничестве и восстановлении

Денис Шмыгаль и Фумио Кишида. Фото: t.me/Denys_Smyhal

В ходе Конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио Украина и Япония подписали 56 документов о сотрудничестве. Среди них — меморандумы, межправительственные соглашения, договоренности между бизнесами и представителями местных властей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram во вторник, 20 февраля.

Сотрудничество Японии и Украины

Шмыгаль подчеркнул, что Япония должна стать одним из лидеров экономического обновления и восстановления Украины.

"Мы увидели огромный интерес со стороны японского бизнеса в развертывании новых проектов", — говорится в сообщении украинского премьера.

Денис Шмыгаль и Кисида Фумио во время Конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Денис Шмыгаль и Кисида Фумио во время Конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Денис Шмыгаль на пресс-конференции со СМИ в Японии. Фото: t.me/Denys_Smyhal

По его словам, всего на Конференции по экономическому развитию и восстановлению между странами подписано 56 документов. Среди них:

достигнуты договоренности о предоставлении Украине гранта для реализации Программы экстренного восстановления от JICA. Средства пойдут на восстановление энергетики, в транспортную отрасль, для гуманитарного разминирования,

Минагро заключило ряд документов с японскими компаниями, производящими сельскохозяйственную технику,

японское агентство возрождения городов поможет в восстановлении разрушенных врагом населенных пунктов,

японское агентство водного хозяйства будет способствовать восстановлению разрушенных Россией дамб,

JETRO и ЕБРР также будут развивать сотрудничество для налаживания взаимодействия между украинскими малыми и средними предприятиями и японскими компаниями и т.д.

Шмыгаль поблагодарил японское правительство, бизнес и всех, кто был приобщен к диалогу.

"Знаем, что Япония всегда рядом, что японский народ верит в нашу победу и помогает ее приблизить", — подчеркнул чиновник.

Напомним, 19 февраля Денис Шмыгаль встретился с премьером Японии Фумио Кишидой. Стороны обсудили контакты между бизнесами, а также укрепили межправительственный диалог.

В результате переговоров Шмыгаль анонсировал, что Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки своих инвесторов в Украине. Для этого уже подписаны соответствующие документы.

Также украинский премьер рассказывал, что совокупные потери страны за время полномасштабного вторжения России составляют около 499 млрд долларов. Особенно пострадали секторы торговли, индустрии, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.