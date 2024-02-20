Член Палаты представителей рассказал, предоставит ли США помощь Украине

Член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик. Фото: google.com

Член Палаты представителей США заверил украинцев, что Америка так или иначе примет помощь. В настоящее время существует два законопроекта, которые продвигают помощь Украине — один из них будет согласован.

Об этом республиканский политик заявил на публичной лекции о Поддержке Украины США, организованной Фондом Виктором Пинчуком.

Принятие помощи Украине

Сценариев принятия помощи Украине сейчас два, сообщил республиканец:

принятие законопроекта Сената,

принятие законопроекта Палаты представителей.

Второй законопроект, собственно, представил сам Брайан Фицпатрик вместе с коллегами-демократами в Палате представителей на прошлой неделе. Этот проект оказывает двухпартийную поддержку.

"Пока не понятно, какой из этих двух законопроектов будет продвинут, но я могу заверить вас, что один из них будет продвинут. Украина получит помощь, в которой она нуждается. Это не только борьба Украины, это борьба всего мира", — сказал Брайан Фицпатрик.

Принятие помощи Украине, однако, тормозят дебаты внутри Соединенных штатов относительно охраны собственных границ и предотвращения незаконной переправки оружия и наркотиков.

"Мы хотим поддерживать границы наших союзников, но мы также должны поддерживать и нашу собственную границу. Итак, пока мы будем продолжать доносить мысль о том, что границы важны и необходимы для демократии, до тех пор мы будем стыкаться с политическими вызовами", — отмечает член Палаты представителей.

Напомним, Украина и Япония подписали 56 документов о сотрудничестве и восстановлении

Между тем, Швеция предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму около 700 миллионов долларов.