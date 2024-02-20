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Член Палаты представителей рассказал, предоставит ли США помощь Украине

20 февраля 2024 17:04
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Член Палаты представителей рассказал, предоставит ли США помощь Украине
Член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Член Палаты представителей США заверил украинцев, что Америка так или иначе примет помощь. В настоящее время существует два законопроекта, которые продвигают помощь Украине — один из них будет согласован.

Об этом республиканский политик заявил на публичной лекции о Поддержке Украины США, организованной Фондом Виктором Пинчуком.

Принятие помощи Украине

Сценариев принятия помощи Украине сейчас два, сообщил республиканец:

  • принятие законопроекта Сената,
  • принятие законопроекта Палаты представителей.

Второй законопроект, собственно, представил сам Брайан Фицпатрик вместе с коллегами-демократами в Палате представителей на прошлой неделе. Этот проект оказывает двухпартийную поддержку.

"Пока не понятно, какой из этих двух законопроектов будет продвинут, но я могу заверить вас, что один из них будет продвинут. Украина получит помощь, в которой она нуждается. Это не только борьба Украины, это борьба всего мира", — сказал Брайан Фицпатрик. 

Принятие помощи Украине, однако, тормозят дебаты внутри Соединенных штатов относительно охраны собственных границ и предотвращения незаконной переправки оружия и наркотиков.

"Мы хотим поддерживать границы наших союзников, но мы также должны поддерживать и нашу собственную границу. Итак, пока мы будем продолжать доносить мысль о том, что границы важны и необходимы для демократии, до тех пор мы будем стыкаться с политическими вызовами", — отмечает член Палаты представителей.

Напомним, Украина и Япония подписали 56 документов о сотрудничестве и восстановлении

Между тем, Швеция предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму около 700 миллионов долларов.

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