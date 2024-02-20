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Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи — что войдет

20 февраля 2024 19:27
обновлено: 19:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украина получит от Швеции самый большой пакет военной помощи
Групповой шведский катер. Фото: mil.in.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала полномасштабного вторжения пакета военной помощи. Его общая стоимость составляет 7,1 миллиарда шведских крон (около 683 миллионов долларов США).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины во вторник, 20 февраля.

Что войдет в новый пакет военной помощи от Швеции

Украина получит самый большой пакет военной помощи от Швеции. Стоимость поступившего в государство вооружения составляет 683 млн долларов.

Какое вооружение будет в пакете помощи:

  • артиллерийские боеприпасы;
  • 10 штурмовых катеров CB90;
  • системы ПВО RBS70;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • 20 групповых катеров;
  • подводное вооружение;
  • ручные гранаты;
  • гранатометы Carl Gustaf.

Дополнительно Швеция выделит 1 млрд крон в фонд, созданный совместно с Данией. Как известно, он закупает боевые машины пехоты CV 90 для ВСУ.

"Я благодарен министру Полу Йонсону и всему шведскому народу за поддержку. Вместе мы прогоним врага с нашей земли", — указал Министр обороны Рустем Умеров.

В целом от 24 февраля 2022 года Швеция предоставила Украине помощь на 30 млрд шведских крон.

Скриншот сообщения Минобороны
Скриншот поста Минобороны

Напомним, немецкая оппозиционная партия ХДС/ХСС планирует вынести на обсуждение в Бундестаг предложение о расширении поставок оружия Украине. Ожидается, что будут обсуждать предоставление Украине немецких крылатых ракет TAURUS.

Добавим, Нидерланды начали поставлять Украине беспилотники в рамках "дроновой коалиции".

война
Минобороны
оружие
военная помощь
Швеция
Украина
Умеров

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