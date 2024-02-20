Украина получит от Швеции самый большой пакет военной помощи

Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи — что войдет
Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала полномасштабного вторжения пакета военной помощи. Его общая стоимость составляет 7,1 миллиарда шведских крон (около 683 миллионов долларов США).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины во вторник, 20 февраля.
Что войдет в новый пакет военной помощи от Швеции
Украина получит самый большой пакет военной помощи от Швеции. Стоимость поступившего в государство вооружения составляет 683 млн долларов.
Какое вооружение будет в пакете помощи:
- артиллерийские боеприпасы;
- 10 штурмовых катеров CB90;
- системы ПВО RBS70;
- противотанковые ракеты TOW;
- 20 групповых катеров;
- подводное вооружение;
- ручные гранаты;
- гранатометы Carl Gustaf.
Дополнительно Швеция выделит 1 млрд крон в фонд, созданный совместно с Данией. Как известно, он закупает боевые машины пехоты CV 90 для ВСУ.
"Я благодарен министру Полу Йонсону и всему шведскому народу за поддержку. Вместе мы прогоним врага с нашей земли", — указал Министр обороны Рустем Умеров.
В целом от 24 февраля 2022 года Швеция предоставила Украине помощь на 30 млрд шведских крон.
Напомним, немецкая оппозиционная партия ХДС/ХСС планирует вынести на обсуждение в Бундестаг предложение о расширении поставок оружия Украине. Ожидается, что будут обсуждать предоставление Украине немецких крылатых ракет TAURUS.
Добавим, Нидерланды начали поставлять Украине беспилотники в рамках "дроновой коалиции".
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