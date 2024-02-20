Украина получит от Швеции самый большой пакет военной помощи

Групповой шведский катер. Фото: mil.in.ua

Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала полномасштабного вторжения пакета военной помощи. Его общая стоимость составляет 7,1 миллиарда шведских крон (около 683 миллионов долларов США).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины во вторник, 20 февраля.

Что войдет в новый пакет военной помощи от Швеции

Украина получит самый большой пакет военной помощи от Швеции. Стоимость поступившего в государство вооружения составляет 683 млн долларов.

Какое вооружение будет в пакете помощи:

артиллерийские боеприпасы;

10 штурмовых катеров CB90;

системы ПВО RBS70;

противотанковые ракеты TOW;

20 групповых катеров;

подводное вооружение;

ручные гранаты;

гранатометы Carl Gustaf.

Дополнительно Швеция выделит 1 млрд крон в фонд, созданный совместно с Данией. Как известно, он закупает боевые машины пехоты CV 90 для ВСУ.

"Я благодарен министру Полу Йонсону и всему шведскому народу за поддержку. Вместе мы прогоним врага с нашей земли", — указал Министр обороны Рустем Умеров.

В целом от 24 февраля 2022 года Швеция предоставила Украине помощь на 30 млрд шведских крон.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, немецкая оппозиционная партия ХДС/ХСС планирует вынести на обсуждение в Бундестаг предложение о расширении поставок оружия Украине. Ожидается, что будут обсуждать предоставление Украине немецких крылатых ракет TAURUS.

Добавим, Нидерланды начали поставлять Украине беспилотники в рамках "дроновой коалиции".