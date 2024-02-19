Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір йти на другий термін

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що висуває свою кандидатуру на другий термін. Вона може залишитися на своїй посаді ще на п'ять років.

Про це повідомило France24 у понеділок, 19 лютого.

Урсула фон дер Ляєн балотуватиметься на другий термін

Вибори президента Єврокомісії відбудуться 6-9 червня 2024 року. Очікується, що Європейська народна партія обере фон дер Ляєн кандидатом у президенти в березні, пише видання.

"Ми повинні продовжувати захищатися від тих, хто розділяє нас зсередини і зовні, ми повинні зміцнюватися це завдання, яке я поставила перед собою", — сказала вона журналістам.

Нагадаємо, фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія розробляє стратегію для нарощування та розвитку оборонної сфери з урахуванням досвіду використання коштів платників податків для збільшення виробництва вакцин COVID-19 і для спільних закупівель газу. Відповідний план мають оприлюднити вже цього місяця.

Також нещодавно стало відомо, що новим президентом Фінляндії стане Александр Стубб. У другому турі виборів він набрав 51,6% голосів. Одразу після перемоги Стубб підтвердив свою підтримку України.