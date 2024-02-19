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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении идти на второй срок

19 февраля 2024 16:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении идти на второй срок
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок. Она может остаться на своей должности еще на пять лет.

Об этом сообщило France24 в понедельник, 19 февраля.

Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок

Выборы президента Еврокомиссии состоятся 6-9 июня 2024 года. Ожидается, что Европейская народная партия изберет фон дер Ляйен кандидатом в президенты в марте, пишет издание.

"Мы должны продолжать защищаться от тех, кто разделяет нас изнутри и снаружи, мы должны укрепляться этой задачей, которую я поставила перед собой", — сказала она журналистам.

Напомним, фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия разрабатывает стратегию для наращивания и развития оборонной сферы с учетом опыта использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин COVID-19 и совместных закупок газа. Соответствующий план должен быть обнародован уже в этом месяце.

Также недавно стало известно, что новым президентом Финляндии станет Александр Стубб. Во втором туре выборов он набрал 51,6% голосов. Сразу после победы Стубб подтвердил свою поддержку Украины.

Еврокомиссия
Европа
Урсула фон дер Ляйен
политики

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