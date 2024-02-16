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ЄС використає досвід боротьби з COVID-19 для розвитку оборонної промисловості

16 лютого 2024 11:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЄС використає досвід боротьби з COVID-19 для розвитку оборонної промисловості
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Amel Emric
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Європейська комісія розробляє стратегію для нарощування та розвитку оборонної сфери з урахуванням досвіду використання коштів платників податків для збільшення виробництва вакцин COVID-19 і для спільних закупівель газу. Відповідний план мають оприлюднити вже цього місяця. 

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на слова глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Як ЄС розвиватиме оборонну сферу

За словами глави Єврокомісії, "світ став суворішим", тому Брюссель повинен стимулювати європейську оборонну промисловість до нарощування виробництва і консолідації.

"Ми повинні витрачати більше, ми повинні витрачати краще, ми повинні витрачати по-європейськи", — заявила  Урсула фон дер Ляєн. 

На план зі зміцнення військово-промислового комплексу Європи також впливають зростаючі загрози з боку Росії. Тому бачення процесу має бути оприлюднене вже до кінця лютого. Зазначається, що його необхідно буде затвердити в столицях країн, деякі з яких можуть чинити спротив спробам Єврокомісії централізувати рішення про інвестиції в оборону.

Урядовці ЄС хочуть максимально використати значне збільшення військових витрат країн-членів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб створити більшу, міцнішу та ефективнішу європейську оборонну промисловість. 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни Європейського Союзу перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання, аби успішно стримувати російську агресію. 

Крім того, віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі вважає, що Європейський Союз має задуматися над створенням власного ядерного щита, а не покладатися на захист США. Тому Європа повинна створити свою армію для можливих ядерних загроз.

коронавірус
гроші
оборонна сфера
Урсула фон дер Ляєн
ЄС
бюджет

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