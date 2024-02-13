Німецька депутатка закликала ЄС створити власний ядерний щит

Члени Бундестагу на засіданні нижньої палати парламенту в Берліні. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Європейський Союз має задуматися над створенням власного ядерного щита, а не покладатися на захист США. Тому Європа повинна створити свою армію для можливих ядерних загроз.

Про це заявила віцепрезидентка Європарламенту і провідна кандидатка німецьких соціал-демократів на майбутніх європейських виборах Катаріна Барлі в інтерв'ю виданню Tagesspiegel.

Читайте також:

Побоювання через погрози Дональда Трампа

За її словами, наразі ядерні сили стримування для Європи перебувають у підпорядкуванні НАТО. Проте безпека регіону може бути під загрозою через заяви колишнього президента США Дональда Трампа, який наголосив, що не захищатиме партнерів по НАТО. Через що Євросоюз повинен розглянути варіант зі створення власних ядерних сил стримування.

Німецька депутатка Катаріна Барлі. Фото: Reuters

"З огляду на нещодавні заяви Дональда Трампа, на це більше не можна розраховувати. Тому це питання також може стати проблемою на шляху до європейської армії", — наголосила політична діячка.

Зобов'язання ЄС щодо передачі озброєння для України

Крім того, Барлі зауважила, якщо США в майбутньому перестануть постачати зброю для України, то таке зобов'язання доведеться взяти на себе європейським країнам.

"Ми повинні серйозно поставитися до погроз Путіна і діяти відповідним чином. Коли Путін публічно сумнівається в територіальній цілісності Польщі та Литви, це показує, наскільки пильними ми маємо бути", — запевнила віцепрезидентка Європарламенту.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп 10 лютого заявив, якщо він стане президентом, то буде підбурювати Росію атакувати членів НАТО, які, за його словами, не виконують своїх фінансових обов'язків.

На такі заяви Трампа відреагували в Білому домі. Представник адміністрації президента США наголосив, що такі слова є "жахливими та ненормальними".