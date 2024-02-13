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Немецкий депутат призвала ЕС создать собственный ядерный щит

13 февраля 2024 19:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Немецкий депутат призвала ЕС создать собственный ядерный щит
Ядерное оружие. Иллюстративное фото: hub.jhu.edu
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Европейский Союз должен задуматься о создании собственного ядерного щита, а не полагаться на защиту США. Поэтому Европа должна создать свою армию для возможных ядерных угроз.

Об этом заявила вице-президент Европарламента и ведущая кандидатка немецких социал-демократов на предстоящих европейских выборах Катарина Барли в интервью изданию Tagesspiegel.

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По ее словам, в настоящее время ядерные силы сдерживания для Европы находятся в ведении НАТО. Однако безопасность региона может быть под угрозой из-за заявлений бывшего президента США Дональда Трампа, который подчеркнул, что не будет защищать партнеров по НАТО. Поэтому Евросоюз должен рассмотреть вариант по созданию собственных ядерных сил сдерживания.

"Учитывая недавние заявления Дональда Трампа, на это больше нельзя рассчитывать. Поэтому этот вопрос также может стать проблемой на пути в европейскую армию", — подчеркнула политическая деятельница.

Обязательство ЕС по передаче вооружения для Украины

Кроме того, Барли отметила, что если США в будущем перестанут поставлять оружие для Украины, то такое обязательство придется взять на себя европейским странам.

"Мы должны серьезно отнестись к угрозам Путина и действовать соответствующим образом. Когда Путин публично сомневается в территориальной целостности Польши и Литвы, это показывает, насколько бдительными мы должны быть", — заверила вице-президент Европарламента.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп 10 февраля заявил, если он станет президентом, то будет подстрекать Россию атаковать членов НАТО, которые, по его словам, не выполняют свои финансовые обязанности.

На такие заявления Трампа отреагировали в Белом доме. Представитель администрации президента США подчеркнул, что такие слова "ужасающие и ненормальные".

Европейский союз
НАТО
Дональд Трамп
Европа
ядерное оружие
ядерная опасность

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