КНДР здійснила масові кібератаки на світові компанії заради розвитку ядерної зброї — деталі

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: REUTERS

Експерти ООН розслідують 58 кібератак з боку Північної Кореї, на яких вона отримала три мільярди доларів для розвитку своєї ядерної програми. Світова спільнота нарікає, що КНДР нехтує санкціями Ради Безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

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Кібератаки Північної Кореї

З 2006 року КНДР перебуває під санкціями ООН, які Рада Безпеки неодноразово посилювала, намагаючись припинити країни фінансування для її розробок ядерної зброї. Північній Кореї вже давно заборонили проводити ядерні випробування та запускати балістичні ракети, однак країна нехтує заборонами.

"Комісія розслідує 58 кібератак з боку КНДР на компанії, пов’язані з криптовалютою, у період з 2017 по 2023 роки, вартістю приблизно три мільярди доларів США. Ці гроші пішли на фінансування розробки зброї масового знищення КНДР", — йдеться у документах ООН.

Зазначається, що хакерські атаки включають напади КНДР на оборонні компанії та ланцюжки поставок, а також на спільний доступ до інфраструктури.

Крім того, в організації наголосили, що Північна Корея продовжує нехтувати санкціями Ради Безпеки, розробляти ядерну зброю та проводити ядерні випробовування. Крім того, Пхеньян продовжує запуски балістичних ракет, вивів супутник на орбіту та додав нову небезпечну зброю до свого арсеналу.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що Росія розблокувала частину активів КНДР, які були заморожені ООН в одному зі своїх банків. Швидше за все, країна-агресор відкрила Північній Кореї доступ до міжнародної фінансової системи в обмін на зброю для того, аби продовжувати війну в Україні.

Раніше голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія почала отримувати військову допомогу від КНДР ще минулого року.