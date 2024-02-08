Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow КНДР здійснила масові кібератаки на світові компанії заради розвитку ядерної зброї — деталі arrow

КНДР здійснила масові кібератаки на світові компанії заради розвитку ядерної зброї — деталі

8 лютого 2024 08:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
КНДР здійснила масові кібератаки на світові компанії заради розвитку ядерної зброї — деталі
Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Експерти ООН розслідують 58 кібератак з боку Північної Кореї, на яких вона отримала три мільярди доларів для розвитку своєї ядерної програми. Світова спільнота нарікає, що КНДР нехтує санкціями Ради Безпеки.

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Кібератаки Північної Кореї

З 2006 року КНДР перебуває під санкціями ООН, які Рада Безпеки неодноразово посилювала, намагаючись припинити країни фінансування для її розробок ядерної зброї. Північній Кореї вже давно заборонили проводити ядерні випробування та запускати балістичні ракети, однак країна нехтує заборонами.

"Комісія розслідує 58 кібератак з боку КНДР на компанії, пов’язані з криптовалютою, у період з 2017 по 2023 роки, вартістю приблизно три мільярди доларів США.  Ці гроші пішли на фінансування розробки зброї масового знищення КНДР", — йдеться у документах ООН.

Зазначається, що хакерські атаки включають напади КНДР на оборонні компанії та ланцюжки поставок, а також на спільний доступ до інфраструктури. 

Крім того, в організації наголосили, що Північна Корея продовжує нехтувати санкціями Ради Безпеки, розробляти ядерну зброю та проводити ядерні випробовування. Крім того, Пхеньян продовжує запуски балістичних ракет, вивів супутник на орбіту та додав нову небезпечну зброю до свого арсеналу.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що Росія розблокувала частину активів КНДР, які були заморожені ООН в одному зі своїх банків. Швидше за все, країна-агресор відкрила Північній Кореї доступ до міжнародної фінансової системи в обмін на зброю для того, аби продовжувати війну в Україні.

Раніше голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія почала отримувати військову допомогу від КНДР ще минулого року. 

ООН
КНДР
кібератака
хакери
ядерна зброя

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі