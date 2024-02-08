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КНДР совершила массовые кибератаки на мировые компании ради развития ядерного оружия — детали

8 февраля 2024 08:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
КНДР совершила массовые кибератаки на мировые компании ради развития ядерного оружия — детали
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Эксперты ООН расследуют 58 кибератак со стороны Северной Кореи, на которых она получила три миллиарда долларов для развития своей ядерной программы. Мировое сообщество недовольно, что КНДР пренебрегает санкциями Совета Безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

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С 2006 года КНДР находится под санкциями ООН, которые Совбез неоднократно усиливал, пытаясь прекратить страны финансирования для ее разработок ядерного оружия. Северной Корее уже давно запретили проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты, однако страна пренебрегает запретами.

"Комиссия расследует 58 кибератак со стороны КНДР на компании, связанные с криптовалютой, в период с 2017 по 2023 годы стоимостью примерно три миллиарда долларов США. Эти деньги пошли на финансирование разработки оружия массового уничтожения КНДР", — говорится в документах ООН.

Отмечается, что атаки хакеров включают нападения КНДР на оборонные компании и цепочки поставок, а также на общий доступ к инфраструктуре.

Кроме того, в организации подчеркнули, что Северная Корея продолжает пренебрегать санкциями Совета Безопасности, разрабатывать ядерное оружие и проводить ядерные испытания. Кроме того, Пхеньян продолжает запуск баллистических ракет, вывел спутник на орбиту и добавил новое опасное оружие к своему арсеналу.

Напомним, недавно СМИ выяснили, что Россия разблокировала часть активов КНДР, замороженных ООН в одном из своих банков. Скорее всего, страна-агрессор открыла Северной Корее доступ к международной финансовой системе в обмен на оружие для того, чтобы продолжать войну в Украине.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия начала получать военную помощь от КНДР еще в прошлом году.

ООН
КНДР
кибератака
хакеры
ядерное оружие

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