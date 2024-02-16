ЕС использует опыт борьбы с COVID-19 для развития оборонной промышленности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Amel Emric

Европейская комиссия разрабатывает стратегию для наращивания и развития оборонной сферы с учетом опыта использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин COVID-19 и совместных закупок газа. Соответствующий план должен быть обнародован уже в этом месяце.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как ЕС будет развивать оборонную сферу

По словам главы Еврокомиссии, "мир стал строже", поэтому Брюссель должен стимулировать европейскую оборонную промышленность к наращиванию производства и консолидации.

"Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

На план по укреплению военно-промышленного комплекса Европы также оказывают влияние возрастающие угрозы со стороны России. Поэтому видение процесса должно быть обнародовано уже к концу февраля. Отмечается, что его необходимо будет утвердить в столицах стран, некоторые из которых могут сопротивляться попыткам Еврокомиссии централизовать решение об инвестициях в оборону.

Чиновники ЕС хотят максимально использовать значительное увеличение военных расходов стран-членов после полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы создать большую, более прочную и эффективную европейскую оборонную промышленность.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европейского Союза перейти к крупномасштабному производству оборонного оборудования, чтобы успешно сдерживать российскую агрессию.

Кроме того, вице-президент Европарламента Катарина Барли считает, что Европейский Союз должен задуматься над созданием собственного ядерного щита, а не полагаться на защиту США. Поэтому Европа должна создать свою армию для возможных ядерных угроз.