Фінляндія обрала нового президента — чи підтримує він Україну

Новообраний президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: REUTERS

Новим президентом Фінляндії стане Александр Стубб. У другому турі виборів він набрав 51,6% голосів. Одразу після перемоги Стубб підтвердив свою підтримку України.

Про це повідомляє Yle у неділю, 11 лютого.

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Позиція нового президента Фінляндії Стубба

За словами новоспеченого фінського голови держави, Фінляндія й далі надаватиме допомогу Україні.

Стубб наголосив на важливості ролі його країни в НАТО та підкреслив, що для Фінляндії безпека є екзистенційним питанням, а НАТО — найсильнішим оборонним союзом у світі.

На запитання, чи виступить він "голосом" НАТО щодо Росії, фінський лідер відповів, що сумнівається у своїй здатності це зробити.

Інавгурація президента Фінляндії відбудеться 1 березня.

Що відомо про Александра Стубба

Александр Стубб — обіймав посаду прем'єр-міністра Фінляндії. Однак упродовж своєї політичної кар'єри він також був депутатом Європейського парламенту 2004-2008 років, після чого по черзі обіймав посади міністра закордонних справ, міністра торгівлі, міністра фінансів Фінляндії, а також з 2014 по 2015 рік очолював уряд країни.

З 2016 року він зосередився на роботі у фінансовому секторі, ставши віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку. У серпні 2023 року оголосив про рішення балотуватися на посаду президента Фінляндії.

Допомога Україні від Фінляндії

Нагадаємо, що в Міноборони Фінляндії запевнили, що Україна отримає від них 22-й вантаж військової допомоги. Відомо, яка його загальна сума.

Також ми повідомляли, що фінський завод оборонної компанії Nammo Lapua планує вп'ятеро збільшити виробництво боєприпасів. Це пов'язано з тим, що основу допомоги для України становлять саме артилерійські снаряди.