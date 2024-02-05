Завод у Фінляндії вп'ятеро збільшить виробництво боєприпасів — з якою метою

Виробництво боєприпасів. Ілюстративне фото: The New York Times

У Фінляндії завод оборонної компанії Nammo Lapua планує вп'ятеро збільшити виробництво боєприпасів. Регіональний директор компанії Ілкка Хейкіля пояснив це тим, що основу допомоги для України становлять саме артилерійські снаряди.

Про це пише видання Yle.

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За словами Хейкіля, оборонна компанія подала заявку на участь у проєкті Європейського Союзу ASAP, що передбачає виробництво мільйона снарядів на рік. Також проєкт вимагатиме фінансування з боку уряду держави.

"Збільшення виробництва на заводі в Састамалі, що випускає оболонки для артилерійських снарядів, пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні", — йдеться у матеріалі.

Nammo (Nordic Ammunition Company) — компанія з виробництва боєприпасів, акції якої порівну належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінській оборонній корпорації Patria.

Раніше видання Forbes писало, що Сполучені штати Америки підвели Україну, вчасно не поставивши боєприпаси на фронт. Наразі російські війська мають пʼятикратну перевагу проти України в артилерії.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що недостатня кількість боєприпасів в Україні може вплинути на війська. Захисники будуть змушені приймати складні рішення та брати на себе відповідальність.

Також ми повідомляли, що Європейський Союз до березня зможе надати Україні лише понад 500 тис. артилерійських снарядів. До цього було обіцяно поставити мільйон боєприпасів.