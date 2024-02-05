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Завод в Финляндии в пять раз увеличит производство боеприпасов — с какой целью

5 февраля 2024 15:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Завод в Финляндии в пять раз увеличит производство боеприпасов — с какой целью
Производство боеприпасов. Иллюстративное фото: The New York Times
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Финляндии завод оборонной компании Nammo Lapua планирует в пять раз увеличить производство боеприпасов. Региональный директор компании Илкка Хейкиля объяснил это тем, что основу помощи для Украины составляют именно артиллерийские снаряды.

Об этом пишет издание Yle.

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По словам Хейкиля, оборонная компания подала заявку на участие в проекте Европейского Союза ASAP, предусматривающего производство миллиона снарядов в год. Также проект потребует финансирования со стороны правительства государства.

"Увеличение производства на заводе в Састамале, выпускающем оболочки для артиллерийских снарядов, связано с войной в Украине, поскольку артиллерийские снаряды играют ключевую роль в финской помощи Украине", — говорится в материале.

Nammo (Nordic Ammunition Company) — компания по производству боеприпасов, акции которой поровну принадлежат Министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации Patria.

Ранее издание Forbes писало, что Соединенные штаты Америки подвели Украину, вовремя не поставив боеприпасы на фронт. В настоящее время российские войска имеют пятикратное преимущество против Украины в артиллерии.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что недостаточное количество боеприпасов в Украине может повлиять на войска. Защитники будут вынуждены принимать сложные решения и брать на себя ответственность.

Также мы сообщали, что Европейский Союз до марта сможет предоставить Украине только более 500 тысяч артиллерийских снарядов. До этого было обещано поставить миллион боеприпасов.

военная помощь
Финляндия
боеприпасы
производство

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