Завод в Финляндии в пять раз увеличит производство боеприпасов — с какой целью

Производство боеприпасов. Иллюстративное фото: The New York Times

В Финляндии завод оборонной компании Nammo Lapua планирует в пять раз увеличить производство боеприпасов. Региональный директор компании Илкка Хейкиля объяснил это тем, что основу помощи для Украины составляют именно артиллерийские снаряды.

Об этом пишет издание Yle.

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По словам Хейкиля, оборонная компания подала заявку на участие в проекте Европейского Союза ASAP, предусматривающего производство миллиона снарядов в год. Также проект потребует финансирования со стороны правительства государства.

"Увеличение производства на заводе в Састамале, выпускающем оболочки для артиллерийских снарядов, связано с войной в Украине, поскольку артиллерийские снаряды играют ключевую роль в финской помощи Украине", — говорится в материале.

Nammo (Nordic Ammunition Company) — компания по производству боеприпасов, акции которой поровну принадлежат Министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации Patria.

Ранее издание Forbes писало, что Соединенные штаты Америки подвели Украину, вовремя не поставив боеприпасы на фронт. В настоящее время российские войска имеют пятикратное преимущество против Украины в артиллерии.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что недостаточное количество боеприпасов в Украине может повлиять на войска. Защитники будут вынуждены принимать сложные решения и брать на себя ответственность.

Также мы сообщали, что Европейский Союз до марта сможет предоставить Украине только более 500 тысяч артиллерийских снарядов. До этого было обещано поставить миллион боеприпасов.