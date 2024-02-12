Финляндия избрала нового президента — поддерживает ли он Украину

Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб. Фото: REUTERS

Новым президентом Финляндии станет Александр Стубб. Во втором туре выборов он набрал 51,6% голосов. Сразу после победы Стубб подтвердил свою поддержку Украины.

Об этом сообщает Yle в воскресенье, 11 февраля.

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Позиция нового президента Финляндии Стубба

По словам новоиспеченного финского главы государства, Финляндия будет и дальше оказывать помощь Украине.

Стубб подчеркнул важность роли его страны в НАТО и подчеркнул, что для Финляндии безопасность является экзистенциальным вопросом, а НАТО — сильнейшим оборонным союзом в мире.

На вопрос, выступит ли он "голосом" НАТО насчет России, финский лидер ответил, что сомневается в своей способности это сделать.

Инаугурация президента Финляндии состоится 1 марта.

Что известно об Александре Стуббе

Александр Стубб — занимал должность премьер-министра Финляндии. Однако на протяжении своей политической карьеры он также был депутатом Европейского парламента 2004-2008 годов, после чего по очереди занимал должности министра иностранных дел, министра торговли, министра финансов Финляндии, а также с 2014 по 2015 год возглавлял правительство страны.

С 2016 года он сосредоточился на работе в финансовом секторе, став вице-президентом Европейского инвестиционного банка. В августе 2023 объявил о решении баллотироваться на пост президента Финляндии.

Помощь Украине от Финляндии

Напомним, что в Минобороны Финляндии заверили, что Украина получит от них 22-й груз военной помощи. Известно, какова его общая сумма.

Также мы сообщали, что финский завод оборонной компании Nammo Lapua планирует в пять раз увеличить производство боеприпасов. Это связано с тем, что основу помощи для Украины составляют именно артиллерийские снаряды.