Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: twitter.com/vonderleyen

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен приехала в Киев в субботу, 24 февраля. По ее словам, Европа будет поддерживать Украину, пока она не станет "окончательно свободной".

Об этом она сообщила в соцсети Х.

Визит президента Еврокомиссии в Киев 24 февраля

"В Киеве, чтобы отметить годовщину 2-го года войны России против Украины. И чтобы отпраздновать чрезвычайную устойчивость украинского народа. Более чем когда-либо, мы твердо стоим рядом с Украиной. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна не станет окончательно свободной", — заверила Урсула фон дер Ляен.

Скриншот сообщения Урсули фон дер Ляен из соцсети X

Напомним, что 23 февраля стало известно, что Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Бельгии Александер де Кроо посетят Киев 24 февраля, сообщили в издании "Интерфакс-Украина".

"Урсула фон дер Ляйен и Александер де Кроо прибудут в субботу в Киев, чтобы еще раз подтвердить неизменную поддержку Европейского Союза Украине, которая второй год отражает российскую агрессию", — отметил собеседник журналистов.

Напомним, ранее в Европейской комиссии сообщили, что не знают конкретных сроков подготовки переговоров для вступления Украины в ЕС. Все зависит от того, сколько времени на это уйдет.

Также Урсула фон дер Ляен заявила, что планирует идти на второй срок на пост президента Еврокомиссии.