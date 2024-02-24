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Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев

24 февраля 2024 08:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: twitter.com/vonderleyen
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен приехала в Киев в субботу, 24 февраля. По ее словам, Европа будет поддерживать Украину, пока она не станет "окончательно свободной".

Об этом она сообщила в соцсети Х.

Визит президента Еврокомиссии в Киев 24 февраля

"В Киеве, чтобы отметить годовщину 2-го года войны России против Украины. И чтобы отпраздновать чрезвычайную устойчивость украинского народа. Более чем когда-либо, мы твердо стоим рядом с Украиной. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна не станет окончательно свободной", — заверила Урсула фон дер Ляен.

визит президентки еврокомиссии в Киев
Скриншот сообщения Урсули фон дер Ляен из соцсети X

Напомним, что 23 февраля стало известно, что Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Бельгии Александер де Кроо посетят Киев 24 февраля, сообщили в издании "Интерфакс-Украина".

"Урсула фон дер Ляйен и Александер де Кроо прибудут в субботу в Киев, чтобы еще раз подтвердить неизменную поддержку Европейского Союза Украине, которая второй год отражает российскую агрессию", — отметил собеседник журналистов.

Напомним, ранее в Европейской комиссии сообщили, что не знают конкретных сроков подготовки переговоров для вступления Украины в ЕС. Все зависит от того, сколько времени на это уйдет.

Также Урсула фон дер Ляен заявила, что планирует идти на второй срок на пост президента Еврокомиссии.

Киев
Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен
экономика
2 года войны

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