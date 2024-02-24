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Премʼєр-міністри Канади, Італії та Бельгії приїхали до Києва

24 лютого 2024 09:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Премʼєр-міністри Канади, Італії та Бельгії приїхали до Києва
Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

До Києва в суботу, 24 лютого, прибули премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. Такий візит відбувся з нагоди другої річниці повномасштабної війни в Україні. 

Про це пише Reuters

Візит міжнародних політиків до Києва 24 лютого

В заяві уряду Італії йдеться про те, що вони разом з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн прибули до української столиці поїздом з Польщі. 

"Пізніше того ж дня Мелоні має провести відеоконференцію з Києва, в якій візьмуть участь лідери провідних демократій "Великої сімки", а президент України Володимир Зеленський буде запрошений приєднатися до дискусії", — додали у виданні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні до Києва прибула президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вирішила відвідати українську столицю з нагоди другої річниці повномасштабного вторгення РФ. 

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він відзначив сміливість українців у боротьбі проти окупантів. 

Канада
Київ
Україна
Бельгія
Джастін Трюдо
Джорджа Мелоні
2 роки війни

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