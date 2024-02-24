Премʼєр-міністри Канади, Італії та Бельгії приїхали до Києва

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

До Києва в суботу, 24 лютого, прибули премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. Такий візит відбувся з нагоди другої річниці повномасштабної війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Візит міжнародних політиків до Києва 24 лютого

В заяві уряду Італії йдеться про те, що вони разом з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн прибули до української столиці поїздом з Польщі.

"Пізніше того ж дня Мелоні має провести відеоконференцію з Києва, в якій візьмуть участь лідери провідних демократій "Великої сімки", а президент України Володимир Зеленський буде запрошений приєднатися до дискусії", — додали у виданні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні до Києва прибула президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вирішила відвідати українську столицю з нагоди другої річниці повномасштабного вторгення РФ.

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він відзначив сміливість українців у боротьбі проти окупантів.