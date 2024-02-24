Премьер-министры Канады, Италии и Бельгии приехали в Киев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

В Киев в субботу, 24 февраля, прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Италии Джорджия Мэлони и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Такой визит состоялся по случаю второй годовщины полномасштабной войны в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Визит международных политиков в Киев 24 февраля

В заявлении правительства Италии говорится, что они вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен прибыли в украинскую столицу поездом из Польши.

"Позже в тот же день Мэлони должна провести видеоконференцию из Киева, в которой примут участие лидеры ведущих демократий "Большой семерки", а президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен присоединиться к дискуссии", — добавили в издании.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Киев прибыла президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен. Она решила посетить украинскую столицу по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он отметил смелость украинцев в борьбе с оккупантами.