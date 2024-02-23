Канада посилює санкції проти РФ до річниці війни в Україні

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. Фото: Kmu.gov.ua

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про нові санкції проти РФ до річниці війни в Україні Обмежувальні заходи стосуються 10 фізичних та 153 юридичних осіб.

Про це повідомило видання "Європейська правда" у п'ятницю, 23 лютого.

Розширення санкцій проти Росії

Серед осіб, включених до списку санкцій, знаходяться помічник Володимира Путіна та представники як приватних, так і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.

За інформацією МЗС Канади, більша частина цих осіб та організацій причетна до постачання товарів та послуг. Це включає компоненти для ракетного комплексу "Калібр" і безпілотників, а також надання страхових і роздрібних послуг Міністерству оборони Росії.

Заборона експорту до РФ

Крім того, Канада заборонила експортувати до Росії понад 20 видів товарів, які можуть бути застосовані для створення озброєнь та проведення бойових операцій проти України.

Серед заборонених товарів — вибухові речовини, у тому числі детонатори, що застосовуються у гірничодобувній та будівельній галузях.

Канада також посилює санкції проти Росії, застосовуючи їх до іноземних осіб за межами країни, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України, навіть якщо вони не є громадянами Канади.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Попри санкції, Росія продовжує отримувати військову техніку через обхідні шляхи. Допомагають їй у цьому казахські та білоруські компанії.