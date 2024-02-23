Канада усиливает санкции против РФ к годовщине войны в Украине

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Фото: Kmu.gov.ua

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях против РФ к годовщине войны в Украине Ограничительные меры касаются 10 физических и 153 юридических лица.

Об этом сообщило издание "Европейская правда" в пятницу, 23 февраля.

Расширение санкций против России

Среди лиц, включенных в санкционный список, находятся помощник Владимира Путина и представители как частных, так и государственных компаний, зарегистрированных в России и на Кипре.

По информации МИД Канады, большая часть этих лиц и организаций причастна к поставкам товаров и услуг. Это включает в себя компоненты для ракетного комплекса "Калибр" и беспилотников, а также предоставление страховых и розничных услуг Министерству обороны России.

Запрет на экспорт в РФ

Кроме того, Канада запретила экспортировать в Россию свыше 20 видов товаров, способных быть применены для создания вооружений и проведения боевых операций против Украины.

Среди запрещенных товаров — взрывчатые вещества, в том числе детонаторы, применяемые в горнодобывающей и строительной отраслях.

Канада также усиливает санкции против России, применяя их к иностранным лицам за пределами страны, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, даже если они не являются гражданами Канады.

Напомним, Европейский Союз принял 13-й пакет санкций против России. Ограничительные меры ввели в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Несмотря на санкции, Россия продолжает получать военную технику через обходные пути. Помогают ей в этом казахские и белорусские компании.