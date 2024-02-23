Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Рада призвала партнеров усилить санкции против РФ и ввести конфискацию активов arrow

Рада призвала партнеров усилить санкции против РФ и ввести конфискацию активов

23 февраля 2024 14:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Рада призвала партнеров усилить санкции против РФ и ввести конфискацию активов
Верховная рада Украины. Фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада Украины обратилась к иностранным странам с просьбой ужесточить санкции против России. Также партнеров призвали внедрить конфискацию российских активов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Ужесточение антироссийских санкций

"Рада обратилась к иностранным государствам, правительствам, парламентам с призывом ужесточить санкции и внедрить конфискацию активов РФ (№11019)", — говорится в сообщении.

"За" соответствующее решение проголосовало 309 народных депутатов.

Гончаренко отметил, что постановление было подготовлено ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, Рада просит:

  • максимально объединиться для противодействия и ликвидации угрозы, которую представляет для свободного мира Россия;
  • активно участвовать в реализации Формулы мира президента Зеленского;
  • усилить политико-дипломатическое давление на российское руководство для безотлагательного вывода российских оккупационных войск, других вооруженных формирований и преступных организаций, подконтрольных России, со всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;
  • усилить санкционное давление и обеспечить безусловное соблюдение санкций против Российской Федерации;
  • ускорить разработку и внедрение правовых механизмов конфискации и использования замороженных российских активов и т.д.
null
Скриншот сообщения Гончаренко
null
Скриншот сообщения Гончаренко

Напомним, ЕС принял 13-й пакет санкций против России. Ограничительные мероприятия ввели в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Также мы писали, что, несмотря на санкции, Россия продолжает получать военную технику через обходные пути. Помогают ей в этом казахские и белорусские компании.

санкции против России
Европейский союз
США
санкции
активы
конфискация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

Актуальное по теме