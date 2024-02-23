Рада призвала партнеров усилить санкции против РФ и ввести конфискацию активов
Верховная Рада Украины обратилась к иностранным странам с просьбой ужесточить санкции против России. Также партнеров призвали внедрить конфискацию российских активов.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в пятницу, 23 февраля.
Ужесточение антироссийских санкций
"Рада обратилась к иностранным государствам, правительствам, парламентам с призывом ужесточить санкции и внедрить конфискацию активов РФ (№11019)", — говорится в сообщении.
"За" соответствующее решение проголосовало 309 народных депутатов.
Гончаренко отметил, что постановление было подготовлено ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
В частности, Рада просит:
- максимально объединиться для противодействия и ликвидации угрозы, которую представляет для свободного мира Россия;
- активно участвовать в реализации Формулы мира президента Зеленского;
- усилить политико-дипломатическое давление на российское руководство для безотлагательного вывода российских оккупационных войск, других вооруженных формирований и преступных организаций, подконтрольных России, со всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;
- усилить санкционное давление и обеспечить безусловное соблюдение санкций против Российской Федерации;
- ускорить разработку и внедрение правовых механизмов конфискации и использования замороженных российских активов и т.д.
Напомним, ЕС принял 13-й пакет санкций против России. Ограничительные мероприятия ввели в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Также мы писали, что, несмотря на санкции, Россия продолжает получать военную технику через обходные пути. Помогают ей в этом казахские и белорусские компании.
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