Рада призвала партнеров усилить санкции против РФ и ввести конфискацию активов

Верховная рада Украины. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины обратилась к иностранным странам с просьбой ужесточить санкции против России. Также партнеров призвали внедрить конфискацию российских активов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Ужесточение антироссийских санкций

"Рада обратилась к иностранным государствам, правительствам, парламентам с призывом ужесточить санкции и внедрить конфискацию активов РФ (№11019)", — говорится в сообщении.

"За" соответствующее решение проголосовало 309 народных депутатов.

Гончаренко отметил, что постановление было подготовлено ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, Рада просит:

максимально объединиться для противодействия и ликвидации угрозы, которую представляет для свободного мира Россия;

активно участвовать в реализации Формулы мира президента Зеленского;

усилить политико-дипломатическое давление на российское руководство для безотлагательного вывода российских оккупационных войск, других вооруженных формирований и преступных организаций, подконтрольных России, со всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;

усилить санкционное давление и обеспечить безусловное соблюдение санкций против Российской Федерации;

ускорить разработку и внедрение правовых механизмов конфискации и использования замороженных российских активов и т.д.

Скриншот сообщения Гончаренко

Скриншот сообщения Гончаренко

Напомним, ЕС принял 13-й пакет санкций против России. Ограничительные мероприятия ввели в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Также мы писали, что, несмотря на санкции, Россия продолжает получать военную технику через обходные пути. Помогают ей в этом казахские и белорусские компании.