Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Рада закликала партнерів посилити санкції проти РФ та запровадити конфіскацію активів arrow

Рада закликала партнерів посилити санкції проти РФ та запровадити конфіскацію активів

23 лютого 2024 14:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Рада закликала партнерів посилити санкції проти РФ та запровадити конфіскацію активів
Верховна Рада України. Фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада України звернулася до іноземних країн з проханням посилити санкції проти Росії. Також партнерів закликали впровадити конфіскацію російських активів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram у п'ятницю, 23 лютого.

Посилення антиросійських санкцій

"Рада звернулась до іноземних держав, урядів, парламентів із закликом посилити санкції та впровадити конфіскацію активів РФ (№11019)", — йдеться у повідомленні.

"За" відповідне рішення проголосували 309 народних депутатів.

Гончаренко зауважив, що постанова була підготовлена до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, Рада просить: 

  • максимально об'єднатись для протидії та ліквідації загрози, що становить для вільного світу Росія;
  • взяти активну участь у реалізації Формули миру президента Зеленського;
  • посилити політико-дипломатичний тиск на російське керівництво для невідкладного виведення російських окупаційних військ, інших збройних формувань та злочинних організацій, підконтрольних Росії, з усієї території України в межах її міжнародно визнаного державного кордону;
  • посилити санкційний тиск та забезпечити безумовне дотримання санкцій проти Російської Федерації;
  • прискорити розроблення і впровадження правових механізмів конфіскації та використання заморожених російських активів тощо.
null
Скриншот допису Гончаренка
null
Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, які відповідальні за дії, що загрожують територіальній цілісності, сувернітету та незалежності України. 

Також ми писали, що попри санкції Росія продовжує отримувати військову техніку через обхідні шляхи. Допомагають їй в цьому казахські та білоруські компанії.

санкції проти Росії
Європейський союз
США
санкції
активи
конфіскація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі