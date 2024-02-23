Рада закликала партнерів посилити санкції проти РФ та запровадити конфіскацію активів

Верховна Рада України. Фото: УНІАН

Верховна Рада України звернулася до іноземних країн з проханням посилити санкції проти Росії. Також партнерів закликали впровадити конфіскацію російських активів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram у п'ятницю, 23 лютого.

Посилення антиросійських санкцій

"Рада звернулась до іноземних держав, урядів, парламентів із закликом посилити санкції та впровадити конфіскацію активів РФ (№11019)", — йдеться у повідомленні.

"За" відповідне рішення проголосували 309 народних депутатів.

Гончаренко зауважив, що постанова була підготовлена до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, Рада просить:

максимально об'єднатись для протидії та ліквідації загрози, що становить для вільного світу Росія;

взяти активну участь у реалізації Формули миру президента Зеленського;

посилити політико-дипломатичний тиск на російське керівництво для невідкладного виведення російських окупаційних військ, інших збройних формувань та злочинних організацій, підконтрольних Росії, з усієї території України в межах її міжнародно визнаного державного кордону;

посилити санкційний тиск та забезпечити безумовне дотримання санкцій проти Російської Федерації;

прискорити розроблення і впровадження правових механізмів конфіскації та використання заморожених російських активів тощо.

Скриншот допису Гончаренка

Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, які відповідальні за дії, що загрожують територіальній цілісності, сувернітету та незалежності України.

Також ми писали, що попри санкції Росія продовжує отримувати військову техніку через обхідні шляхи. Допомагають їй в цьому казахські та білоруські компанії.