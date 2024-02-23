Європейський Союз ухвалив 13-й пакет санкції проти РФ

Засідання Європейської Ради. Ілюстративне фото: REUTERS/Johanna Geron

Європейський Союзу ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії у п'ятницю, 23 лютого. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, які відповідальні за дії, що загрожують територіальній цілісності, сувернітету та незалежності України.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Що відомо про запровадження нового пакету санкцій проти РФ

"Сьогодні, у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти режиму Путіна, тих, хто несе відповідальність за продовження його незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни, а також тих, хто суттєво його підтримує", — йдеться у заяві.

Санкції спрямовані на військовий та оборонний сектори та пов'язаних з ними осіб, які причетні до постачання зброї з Північної Кореї до Росії. Крім того, санкції запровадили проти представників судової влади, місцевих політиків та осіб, які відповідальні за незаконну депоратцію та перевиховання українських дітей.

Які обмеження діятимуть для підсанкційних осіб

Відомо, що наразі обмеження ЄС щодо дій, які загрожують територіальній цілісності, сувернітету та незалежності України, застосовуються до понад двох тисяч фізичних та юридичних осіб.

Цим особам можуть заморозити активи, а компаніям та громадянам ЄС буде заборонено давати їм гроші. Щодо фізичних осіб, то їм заборонено в'їжджати на територію Євросоюзу або їхати через неї транзитом.

Попри санкції, Росія продовжує отримувати військову техніку через обхідні шляхи. Допомагають їй в цьому казахські та білоруські компанії.

Тим часом запроваджувати санкції проти РФ відмовляється Грузія. Прем'єр країни Іраклі Кобахідзе наголосив, що підтримує Україну у війні, однак вводити обмеження для Російської Федерації не збирається.